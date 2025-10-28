Barbara D’Urso rompe il silenzio sul "veto Mediaset in Rai”: Fabrizio Corona pubblica l'audio segreto

Mentre a Ballando con le stelle si tenta disperatamente di far parlare Barbara D'Urso sui motivi della sua rottura con Mediaset, Fabrizio Corona - dal suo celebre cilindro magico del gossip - ha tirato fuori un audio della conduttrice che riaccende il caso del presunto veto imposto da Marina e Pier Silvio Berlusconi sul suo approdo in Rai.

Già da tempo si mormorava che la fine della pax televisiva tra Mediaset e Rai fosse legata proprio all'ingresso della D'Urso nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle. Una scelta che, secondo indiscrezioni, avrebbe fatto storcere il naso agli eredi di Silvio Berlusconi contrari a vederla protagonista sulle reti del servizio pubblico.

Durante una delle ultime puntate del dance show, Barbara D'Urso, durante uno scontro con Selvaggia Lucarelli, ha accennato a un capitolo doloroso della sua vita, spiegando di non voler tornare su quella ferita ancora aperta: l'allontanamento improvviso da Mediaset, senza neppure la possibilità di salutare il pubblico.

Fabrizio Corona

Ma il colpo di scena arriva da Fabrizio Corona, che ha diffuso - nonostante una promessa fatta alla conduttrice - un audio in cui Barbara conferma apertamente: "Quella roba lì, quella del veto, è vera. La roba del veto in Rai."

Come riportato da Fanpage, che ha ascoltato la trasmissione di Corona riservata agli abbonati, Barbara D'Urso parla chiaramente di un veto imposto da Mediaset alla Rai affinché non trovasse spazio nei programmi del servizio pubblico. Una voce che circola da mesi e che, secondo vari quotidiani e portali, avrebbe trovato conferme trasversali: un veto imposto da Mediaset e da Forza Italia - con l'appoggio di Fratelli d'Italia - mentre solo Matteo Salvini si sarebbe detto contrario a tale decisione.

Durante il dialogo con Corona, la D'Urso torna anche sul suo addio a Live - Non è la D'Urso, ricordando un episodio controverso con lo stesso Fabrizio che in studio perse il controllo parlando dell'ex Nina Moric: "Pier Silvio Berlusconi dice che io prendevo decisioni sbagliate e chiamavo gli ospiti sbagliati... io? Un giorno stai tranquillo che ti chiamerò a testimoniare."

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Corona replica difendendola: "La colpa non fu tua, Barbara, ma di chi mi chiamò per fare ascolti anche se non stavo bene." La conduttrice, con tono amaro, ribatte: "Dicono che facevo il trash perché c'era Corona che urlava, ma chi è che ti aveva chiesto di venire? Loro."

E sui rapporti con i colleghi di Mediaset, la D'Urso ammette: "Non ho più contatti con nessuno. Solo Gerry Scotti e Paola Perego sono stati carini con me. Gli altri? Nessuno ha avuto il coraggio di difendermi."

Fabrizio Corona, infine, lancia una provocazione su Maria de Filippi: "Allora i suoi programmi non sono trash?" Barbara, questa volta, preferisce restare in silenzio. Nonostante la promessa fatta alla conduttrice - "Giurami che non pubblicherai niente" - Fabrizio Corona, come prevedibile, ha pubblicato tutto. E il caso D'Urso-Berlusconi è pronto a riaccendersi.