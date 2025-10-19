Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso si infuria con Selvaggia Lucarelli: “Ero ferma ingiustamente”

La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico ciò che aspettava fin dall'inizio: il tanto annunciato scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. Un confronto acceso e intenso, interrotto sul più bello da un lancio pubblicitario che, come ha ironizzato la stessa D'Urso al ritorno in studio 'ha smosciato tutto'.

Barbara D'Urso infiamma lo studio con il suo quickstep

Il momento clou della serata è arrivato dopo il quickstep dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Pasquale La Rocca. Al termine dell'esibizione, lo studio è esploso in una standing ovation, ma la giuria si è spaccata. Selvaggia Lucarelli ha subito criticato Barbara D'Urso, accusandola di voler essere "la prima della classe" e di non lasciarsi andare all'emotività, "Tu sei qui per fare show", ha affermato la giurata.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli: "Questo non è il mio show"

Barbara Barbara, visibilmente toccata, ha replicato con fermezza: "Io posso fare intrattenimento se è il mio show, ma questo è lo show di Milly. Qui sono una concorrente, pronta a farmi giudicare. Se arriverò in finale, voglio che si dica che ho imparato a ballare bene, non che ho fatto polemiche per tredici puntate."

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Poi ha aggiunto con tono più personale: "Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da ciò che ho sempre fatto, non ho mai fatto la concorrente. Ho sempre avuto concorrenti o opinionisti.. Sono stata ferma ingiustamente per due anni, per motivi che un giorno forse si sapranno. È stato difficile, ma sono qui con coraggio," ha detto Barbara D'Urso che ha vinto la puntata.

Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose: "Sai benissimo che se ti nascondi dietro le coreografie e i sorrisi, poi si parlerà di altri concorrenti. Tu sei la tv, sei stata la più brava per certi versi. Ma quando finirà questa esperienza, ti starà bene che si dica solo 'Barbara balla bene'?" A quel punto Barbara ha cercato di riportare il confronto su un piano più personale: "Io non sono la prima della classe. Sto solo facendo un passo avanti, con coraggio".

Selvaggia a Barbara: "racconta la verità, altrimenti sono solo insinuazioni"

La Lucarelli ha replicato con tono pungente: "Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo, in questo ambiente ci sono persone che sono state ferme anche dieci anni." E la D'Urso, visibilmente scossa, ha risposto: "Erano due anni. Ero ferma ingiustamente. E tu lo sai, Selvaggia. È questo lo show che volevi?" La giudice ha ribattuto: "Ingiustamente dal tuo punto di vista, è la tua versione."

Renato Zero è stato il ballerino per una notte della quarta puntata

"Tu non puoi sapere, perché nessuno lo sa. Probabilmente un giorno si saprà che cosa è accaduto due anni fa, lavorativamente, professionalmente e umanamente.", è stata la replica della concorrente. Ma Selvaggia non ha mollato la presa: "Allora dillo, non puoi insinuare, è antipatico fare sempre allusioni, o si dice o...". Lo scontro, ormai ai limiti della tensione, è stato interrotto da Milly Carlucci.

La pubblicità spegne lo scontro sul più bello

La conduttrice ha ceduto la linea alla pubblicità e al TG, evitando che la discussione degenerasse ulteriormente. Al ritorno in studio, Milly Carlucci ha ricordato che si era al centro di uno scontro acceso, mentre Barbara, con un sorriso ironico, ha commentato: "Poi è arrivata la pubblicità e si è smosciato tutto."