Barbara D'Urso in RAI già nel 2026? "Matteo Salvini punta a riportarla in TV"

Sono passati quasi due anni da quando Barbara d'Urso ha salutato il suo pubblico alla guida di Pomeriggio Cinque. Da quel 2 giugno del 2023, a parte qualche sporadica apparizione ospite da Mara Venier e Milly Carlucci, la conduttrice napoletana è stata messa in disparte, nessuno ha voluto affidarle la conduzione di un nuovo programma televisivo.

Un emotainment per Barbara d'Urso

Ora, a più di settecento giorni di distanza, secondo quanto riportato da Il Foglio, Matteo Salvini starebbe lavorando dietro le quinte per riportarla sul piccolo schermo, e precisamente sulla prima rete della Rai. L'idea? Affidarle un programma tutto suo, un emotainment, a metà tra emozione e intrattenimento, che sia in grado di raccontare storie personali in grado di commuovere il pubblico, genere in cui Barbara è insuperabile.

Una sfida a Silvia Toffanin nel pomeriggio del sabato

In un primo momento si era parlato del venerdì pomeriggio, ma stando alle ultime indiscrezioni, il progetto vedrebbe Barbara d'Urso impegnata il sabato pomeriggio, andando a scontrarsi frontalmente con Verissimo, storico contenitore condotto da Silvia Toffanin.

Barbara D'Urso durante un'intervista

La trattativa, ancora in fase embrionale, sarebbe sostenuta proprio dal leader della Lega, che avrebbe deciso di puntare su un volto molto noto e popolare, capace di riportare attenzione e ascolti su Rai1. Dopo il tentativo - fallito - di coinvolgere Massimo Giletti, Salvini ci riproverebbe con una delle conduttrici più riconoscibili del panorama televisivo italiano.

Barbara, dal canto suo, continua a mantenere un legame saldo con il suo pubblico attraverso i social, dove si mostra attiva e presente. Non ha mai nascosto il desiderio di tornare in TV, ma finora le numerose voci che si sono rincorse non hanno mai trovato conferma nei fatti.

Questa volta, però, il contesto sembra diverso. Non solo per la presunta spinta politica, ma anche per il momento delicato che attraversa il palinsesto del sabato pomeriggio Rai, alla ricerca di una formula vincente. L'ingresso della d'Urso potrebbe rappresentare un cambio di rotta deciso. Al momento non ci sono annunci ufficiali. Ma se davvero l'operazione andasse in porto, Barbara d'Urso potrebbe tornare là dove tutto è cominciato: sulla televisione di Stato, in una sfida che avrebbe il sapore della rivincita.