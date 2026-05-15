Barbara D’Urso su Mediaset: "Ho prove e chat, mi hanno trattata da traditrice"

In un'intervista, Barbara D'Urso torna sulla rottura con Mediaset e parla della sua causa, rivela i retroscena dell'addio e si dice pronta alla battaglia legale

Barbara D'Urso è tornata a parlare dell'azione legale avviata tempo fa contro Mediaset, in un'intervista rilasciata a La Stampa la conduttrice ha rotto il silenzio, svelando i retroscena di un addio che non è mai stato sereno e annunciando una battaglia in tribunale supportata da chat, audio e testimoni eccellenti.

'Carmelita' sostiene che la vicenda non sia solo economica, ma legata anche a modalità di gestione del suo allontanamento e a ciò che definisce un isolamento professionale improvviso e non spiegato. A suo dire, durante la fase finale del rapporto con l'azienda sarebbero emersi comportamenti e decisioni che l'avrebbero profondamente colpita sul piano personale e lavorativo.

Anticipazioni intervista Barbara D'Urso: "Mi hanno isolata, un trattamento da vili"

La conduttrice non usa giri di parole per descrivere gli ultimi mesi passati in azienda e il post-separazione, denunciando un vero e proprio boicottaggio nei suoi confronti: "Mi è stato riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai traditori, ai vili traditori. E ovviamente ho le prove. Questa decisione immotivata mi ha profondamente destabilizzata".

A chi la accusava di aver accettato una buona uscita per non rivelare i dettagli della rottura, la D'Urso risponde con fermezza: "Alcune male lingue dicono che ho preso dei soldi per stare in silenzio ma io parlerò, certo che lo farò. Ma sarà in tribunale, davanti ai giudici".

Maria De Filippi e Silvia Toffanin

Il retroscena sui programmi Rai saltati: "Tre progetti spariti all'improvviso"

Nel corso dell'intervista a La Stampa, Barbara D'Urso rivela anche un clamoroso retroscena che riguarda la TV di Stato. Il suo ritorno in prima serata su Rai 1 è stato a un passo dal concretizzarsi per ben tre volte, prima di sfumare misteriosamente:

Le trattative: Numerose riunioni con i vertici Rai e il responsabile dell'intrattenimento di una grossa casa di produzione.

Numerose riunioni con i vertici Rai e il responsabile dell'intrattenimento di una grossa casa di produzione. I tempi: I contatti sono proseguiti fino a pochi mesi fa, anche durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

I contatti sono proseguiti fino a pochi mesi fa, anche durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Il blocco: "In questi tre anni mi erano stati prospettati due progetti editorialmente in linea con l'azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, e improvvisamente sparivano tutti".

Alla domanda su chi sia il responsabile di questo isolamento, la conduttrice risponde per esclusione: il pubblico no, gli inserzionisti nemmeno. "Forse qualche vendetta personale nell'ambiente? E per cosa poi?", si chiede amareggiata.

Guerra sui diritti d'autore e il caso delle liste ospiti approvate da Fascino

La causa legale intentata da Barbara D'Urso non si limita ai mancati riconoscimenti economici, ma tocca la gestione editoriale dei suoi vecchi programmi. Barbara D'Urso lancia un'accusa pesante, sostenendo che le produzioni di Maria De Filippi e di Silvia Toffanin dovessero approvare preventivamente le liste dei suoi ospiti.

La replica non si era fatta attendere: a sole 24 ore dalla notizia della denuncia, la Fascino PGT (società di produzione della De Filippi) aveva smentito categoricamente le indiscrezioni, dichiarando che non sono mai esistiti elenchi di ospiti da visionare o autorizzare.

L'offerta umiliante di Mediaset e il post ingiurioso mai chiarito

Oltre alle ingerenze editoriali, sul tavolo dei magistrati ci sono la dignità personale e un addio senza diritto di replica:

Nessun saluto: "Per me è importante tornare a fare il mio lavoro, che mi è stato strappato via senza poter nemmeno salutare il mio pubblico. Mi è stata fatta un'offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla".

"Per me è importante tornare a fare il mio lavoro, che mi è stato strappato via senza poter nemmeno salutare il mio pubblico. Mi è stata fatta un'offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla". Il post social contro di lei: Un vecchio post ingiurioso pubblicato (e poi rimosso) dagli account Mediaset, per il quale la conduttrice non ha mai ricevuto scuse: "Era gravemente lesivo e inaccettabile per la mia dignità di madre, di donna e di artista. Aspetto risposte in Tribunale".

Chat, audio e testimoni: la strategia dell'avvocato Federico Lucarelli

La conduttrice si dice prontissima alla battaglia legale, chiarendo che ogni accusa è supportata da elementi oggettivi e che non sarà sola in aula: "Negli atti di una causa vengono raccontati i fatti. Quelli di cui parliamo sono fatti che ho vissuto io in prima persona, e che molti altri, tra produttori, autori e ospiti dei miei programmi, hanno vissuto con me: li confermeranno quando saranno sentiti in Tribunale come testimoni".

Il lavoro di preparazione con il suo legale, l'Avvocato Federico Lucarelli, è durato mesi e include un faldone ricco di documenti, chat e file audio che ricostruiscono con precisione millimetrica gli ultimi anni della conduttrice a Mediaset.