Belve riparte da Maria De Filippi. Il colpo di Francesca Fagnani per frenare il fisiologico calo Auditel

Potersi permettere Maria De Filippi come ospite fisso. In Rai. Belve di Francesca Fagnani riparte su Rai2 con la sua 13esima edizione e una sorpresa a dir poco clamorosa. La regina Mediaset, colonna portante di Canale5, la "sanguinaria" Maria in prima serata su Rai2.

A fare cosa? Non è chiaro. Ma la sola presenza di sua maestà De Filippi alla corte di Francesca Fagnani è una notizia, se non "la" notizia di questo inizio di stagione catodico. Perché raramente Maria De Filippi è uscita dal recinto di Canale5 per approdare sul servizio pubblico, seppur leggenda narra lungamente corteggiata da mamma Rai.

L'evento Maria De Filippi in Rai

L'impresa era riuscita ai suoi amici Paolo Bonolis e Carlo Conti. Il primo catapultò Maria all'Ariston per co-condurre la serata finale del cinquantanovesimo Festival di Sanremo, che nel 2009 vide il "suo" Marco Carta in trionfo, con il secondo che ampliò la posta in gioco nel 2017 con il sessantasettesimo Festival di Sanremo, quando De Filippi co-condusse l'intera edizione, poi vinta da Francesco Gabbani.

Maria non prese un euro, in entrambi i casi, così come non ha mai ricevuto compenso dalle sue pochissime apparizioni in Rai. Facile ipotizzare che anche nel caso di Belve l'ospitata sarà del tutto gratuita, con De Filippi evidentemente 'fan' del programma e soprattutto amica di Francesca Fagnani, non a caso a sua volta vista ad Amici come ospite.

È facile ipotizzare che la presenza di Maria a Belve sarà più che marginale, lampo improvviso, ciliegina mediatica su una torta che inizia a smontarsi come la panna industriale, perché dopo 13 edizioni i personaggi realmente interessanti da intervistare e soprattutto disposti a farsi intervistare iniziano a scarseggiare.

Belve 13, quattro donne per ripartire

Per la prima puntata di questa nuova stagione tre donne cederanno alla celebre agendina rossa della conduttrice, ovvero la leggendaria Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e la chiacchierata influencer potenzialmente prossima alla politica Rita De Crescenzo, con l'asso Maria De Filippi a calare il poker.

Cinque le puntate previste, per poi cedere spazio allo spin-off Belve Crime con due episodi a dicembre, dopo il 12,40% di share fatto registrare dalla puntata pilota con Massimo Bossetti lo scorso giugno. Paradossalmente, il miglior risultato della scorsa stagione, a dimostrazione di quanto Belve necessiti di novità, di un cambio di marcia nel format stesso, con Fagnani più che capace nello spaziare dalla comunicazione orgogliosamente pop al giornalismo d'inchiesta.

È allarme Auditel?

Belve: Francesca Fagnani in studio

D'altronde l'audience della stagione 12 ha esplicitato il calo, con una media di 1.431.000 telespettatori e share al 9,04%. Per la prima serata di Rai2 è oro colato, ma l'undicesima stagione era arrivata ad una media di 1.630.000 telespettatori con share al 9,77%, mentre la decima addirittura ai 1.898.000 telespettatori con share al 10,81%. Dal 30 aprile del 2024 al 3 giugno del 2025 si sono persi per strada quasi mezzo milione di telespettatori e poco meno di 2 punti di share. E chi chiamerai per provare a risollevare gli ascolti se non lei, Sovrana Auditel della concorrenza?

L'approdo di Maria De Filippi a Belve potrebbe tranquillamente trasformarsi in uno shakespeariano "Molto rumore per Nulla", ma non riuscendo a strapparle un'intervista che avrebbe sicuramente fatto furore e fragore (come accadde nel 2019 quando De Filippi si concesse a Raffaella Carrà in una memorabile puntata di A Raccontare comincia Tu vista da 2.228.000 telespettatori con share al 10,02%), Francesca Fagnani è comunque riuscita ad ottenere un'amichevole partecipazione. Che già di suo fa scalpore, alimenta l'attesa, accresce la curiosità nei confronti di un appuntamento ormai diventato fisso ma sempre meno "imperdibile".

Con il colpo Maria De Filippi, che aggiunge così un'altra presenza settimanale alla propria già ricca agenda tv personale che la vede coinvolta in Uomini e Donne, Amici e Tu si Que Vales, Francesca Fagnani ha estratto il suo coniglio dal cilindro. Probabilmente di pezza e inanimato, volendo ipotizzare una partecipazione trascurabile di Maria De Filippi, ma pur sempre ad effetto per l'indubbia eccezionalità del tutto.