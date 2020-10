Fabrizio Corona insulta Nina Moric in diretta ma Barbara D’Urso interrompe il collegamento

Da parte di Fabrizio Corona sono piovuti insulti pesantissimi contro Nina Moric, così tanto che Barbara D'Urso ha dovuto interrompere il collegamento. È successo ieri sera durante la diretta di Live Non è la D'Urso.

Nei giorni scorsi Nina Moric aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un audio in cui Fabrizio Corona minacciava di ucciderla. Nella registrazione si sentiva l'ex fotografo dei VIP dire: "Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo". Barbara D'Urso ha voluto ospitare Corona per dargli la possibilità di replicare ma Fabrizio era talmente fuori controllo che Mediaset ha deciso d'interrompere il collegamento. "Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell'avvocato, radiato dall'albo. In quel post, ci sono almeno sette reati. Anche chi ha pubblicato quella roba ha fatto un reato" ha iniziato così l'intervento Fabrizio Corona che è subito apparso agguerrito e sopra le righe.

Quando Barbara gli ha chiesto conto delle minacce di morte rivolte alla Moric, che sono chiaramente udibili nell'audio, Corona ha spiegato: "Minaccio di ucciderla? È uno sfogo in un messaggio vocale a distanza. Non facciamo i retorici. È stato un momento in cui ero fuori di me per quello che ha fatto a mio figlio. Certo non sarei andato a casa sua a fracassargli la testa perché 30 anni di galera non me li vado a fare. L'avete ascoltata la sua voce? Lei è stata stuprata dal padre, stuprata dalla madre, picchiata da quello, picchiata da quell'altro. Secondo te, io prendevo e le dicevo quelle parole così, in quel modo?".

Corona per spiegare la telefonata in cui il figlio Carlos chiedeva aiuta alla Moric ha detto "Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico. Un giorno, Carlos va a casa sua e torna tardi, saltando tutte le attività che io gli ho programmato. Non vi racconto le condizioni in cui Carlos è tornato da casa di Nina. E in quel momento, Nina gli ha telefonato e gli ha fatto dire quelle cose. Cosa avreste fatto voi?".

Fabrizio Corona ha raccontato anche di una volta in cui fu chiamato in carcere alle sei di mattina, Carlos stava male e si trovava a Zanzibar con la madre e Luigi Mario Favoloso. "Ci ho messo otto mesi per rimettere a posto mio figlio, otto mesi. Studia, mangia sano, si fa seguire da una insegnante tutti i giorni. Lei va rinchiusa in un manicomio e io non sono un coglione. Ci sono fior di persone che sono con me da quattro, cinque mesi e che hanno visto Carlos a giugno e non credevano ai loro occhi. Nina, in quel periodo, era presa da Favoloso tra denunce e tribunali. Non era in lei, non c'era mentalmente. Io e Carlos non l'abbiamo vista per tutto agosto".

Le invettive di Fabrizio Corona sono durate circa venti minuti ma durante il blocco pubblicitario qualcuno deve essere intervenuto per fermarlo. Infatti una volta tornata la linea allo studio Barbara ha spiegato "Hai detto delle cose che non ci aspettavamo, dobbiamo chiudere il collegamento, mi dispiace". Fabrizio Corona le ha urlato: "Se non mi fai parlare adesso, io con te non parlerò più".

Fabrizio Corona in settimana è risultato positivo al Covid-19 all'inizio del collegamento ne ha parlato dicendo: "Sto bene, ma sono incazzato. Per quanto riguarda il Covid, non voglio dare nessun esempio, ma per un paio di giorni non ho avuto sensazione di sapori e odori. Mangiavo il gelato e non sentivo niente. È una malattia che senti di averla dentro, nel corpo. È una roba impressionante, senti nel corpo che c'è qualcosa che non va".