Barbara D’Urso denuncia Mediaset: la causa su social, diritti e ospiti dei suoi show

La rottura tra Barbara D'Urso e Mediaset si complica: la conduttrice avrebbe intrapreso un'azione legale che coinvolge post social, compensi mai ricevuti e presunte restrizioni editoriali.

Barbara D'Urso avrebbe avviato un'azione legale contro Mediaset su più fronti, secondo quanto riportato da La Stampa. La conduttrice contesta una serie di episodi legati alla fine del suo rapporto con l'azienda, tra cui presunti mancati riconoscimenti economici, un post social offensivo e vincoli editoriali sulle sue trasmissioni. La vicenda riapre così il caso del suo addio alla televisione.

La rottura tra Barbara D'Urso e Mediaset: cosa è successo davvero

Nel 2023 si è consumata la clamorosa separazione tra Mediaset e Barbara D'Urso, inizialmente presentata dall'azienda di Cologno Monzese come consensuale. Una versione che però era stata presto smentita dalla stessa conduttrice partenopea, che aveva raccontato il dolore per un allontanamento improvviso, senza nemmeno la possibilità di salutare il pubblico che l'aveva seguita per anni.

Gli anni difficili lontano dalla TV e le indiscrezioni sul "caso Berlusconi"

Negli anni successivi, Barbara D'Urso ha incontrato diverse difficoltà nel tornare stabilmente sul piccolo schermo. Secondo alcune ricostruzioni, ci sarebbe stato una sorta di "ostracismo" da parte della famiglia Berlusconi. In particolare, il gossip rilanciato da Fabrizio Corona ha coinvolto Marina e Pier Silvio Berlusconi, i quali avrebbero deciso di licenziare la conduttrice per un presunto comportamento considerato irrispettoso durante una festa. Barbara durante una festa avrebbe rievocato il meme legato alla sua preghiera in chiesa in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi.

Barbara d'Urso

La diretta interessata, tuttavia, ha sempre evitato di entrare nei dettagli della vicenda. Anche durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, incalzata da Selvaggia Lucarelli, si era limitata a dichiarare che un giorno si sarebbe saputa tutta la verità.

La svolta: Barbara D'Urso denuncia Mediaset: i tre fronti della battaglia legale

Quel momento potrebbe essere arrivato. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, Barbara D'Urso avrebbe avviato un'azione legale contro Mediaset, articolata su tre diversi fronti. Le trattative per una possibile mediazione sarebbero fallite, ma la questione non riguarderebbe soltanto aspetti economici.

Il caso del post social "Qui Mediaset"

Uno dei punti centrali della disputa riguarda un post pubblicato nel marzo 2023 dal profilo ufficiale Qui Mediaset, in cui la conduttrice veniva pesantemente attaccata. Inizialmente l'azienda aveva parlato di un account hackerato, salvo poi ammettere che l'errore proveniva dall'interno e scusarsi pubblicamente con i follower. Tuttavia, Barbara D'Urso attenderebbe ancora delle scuse formali dirette.

Diritti d'autore non riconosciuti: la seconda accusa

Il secondo fronte legale riguarda i diritti d'autore che, secondo i legali della conduttrice, non sarebbero stati corrisposti. La contestazione - secondo il quotidiano torinese - riguarda i programmi firmati da Barbara D'Urso come autrice in oltre 16 anni di lavoro, incluso il format Live - Non è la D'Urso, considerato di sua proprietà.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Il presunto veto sugli ospiti e il ruolo di Maria De Filippi

Infine, il terzo punto riguarda un presunto obbligo imposto alla conduttrice: quello di sottoporre preventivamente l'elenco degli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni legate a Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Nei mesi scorsi era circolata anche l'indiscrezione secondo cui molti volti dei programmi di Maria De Filippi - come tronisti e corteggiatori - non potessero partecipare alle trasmissioni della D'Urso, a causa di un veto diretto.

Una verità ancora tutta da chiarire

Dopo anni di silenzio, la vicenda entra ora in una fase decisiva. La battaglia legale potrebbe finalmente far emergere dettagli finora rimasti nascosti e chiarire i reali motivi della rottura tra Barbara D'Urso e Mediaset.