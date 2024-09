Ballerina: Ana de Armas entra in azione nel primo trailer

Ana de Armas è la protagonista di Ballerina, lo spinoff di John Wick al femminile che arriverà nelle sale nel 2025 grazie a 01 Distribution e di cui è stato condiviso il primo trailer.

Nel video condiviso online si presenta la protagonista, mostrando anche alcuni flashback, e si vede anche un breve momento in cui appare proprio il personaggio interpretato da Keanu Reeves che è al centro del fortunato franchise action.

Cosa racconterà Ballerina

Il film è diretto da Len Wiseman e seguirà la storia di Rooney (de Armas), che va alla ricerca di vendetta.

La sceneggiatura di Ballerina è firmata da Shay Hatten e nel cast ci sono anche Ian McShane, Anjelica Huston, e Lance Reddick, che ha completato le riprese prima di morire. Tra gli interpreti ci sono poi Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.

Ecco il video:

La storia del progetto spinoff si svolge tra gli eventi di John Wick 3 - Parabellum e John Wick 4, come ha spiegato Ian McShane. La protagonista è una ballerina-assassina impegnata in una spietata caccia agli assassini della sua famiglia.

Ballerina, Ana De Armas rassicura: "È sexy, è pericoloso, è molto John Wick"

Il franchise ha dato recentemente vita anche alla miniserie prequel The Continental, con star Mel Gibson, mentre i film dedicati alle avventure di John Wick hanno superato quota 440 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Recentemente erano emerse online delle notizie che parlavano di reazioni non particolarmente positive al termine delle proiezioni test del film, criticato per la storia e anche per la regia. Per scoprire l'accoglienza del progetto dagli spettatori, tuttavia, bisognerà attendere il 2025.