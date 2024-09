Ballerina, Ana De Armas rassicura: "È sexy, è pericoloso, è molto John Wick"

Ana de Armas prenderà le redini del franchise di John Wick nel primo film spin-off del franchise che la vedrà nel ruolo di protagonista. Intitolato John Wick Presents: Ballerina, il film arriverà nelle sale nell'estate del 2025, ma non ci vorrà molto prima dell'arrivo di un primo trailer.

Parlando ai microfoni di Collider, l'attrice ha condiviso un aggiornamento su Ballerina mentre promuoveva il suo ultimo film, Eden, al Toronto International Film Festival. Dal festival ha ha confermato la notizia che sono state effettuate delle riprese aggiuntive per arricchire il film di altri momenti alla John Wick, assicurando ai fan che le scene extra non faranno altro che migliorare il film in modo significativo. L'attrice ha anche anticipato che il trailer di Ballerina uscirà presto, dato che lei stessa l'ha già visto.

"Ogni volta che ti dicono che devi fare dei reshoot, non è una bella cosa. Non ci si sente bene", ha commentato. "Ma tutto quello che abbiamo fatto in quei reshoot doveva esserci. Abbiamo ottenuto delle riprese incredibili. È davvero spettacolare. Mi hanno detto che presto uscirà il trailer. L'ho visto ed è bellissimo. Ne sono molto orgogliosa. È davvero emozionante. È pericoloso, è sexy, è molto John Wick. Credo che la gente rimarrà sorpresa. Sono di parte. Certo, mi piace il film, ma penso che sia davvero forte. Sarà fantastico".

John Wick 4: Keanu Reeves in un'immagine

Ballerina seguirà de Armas nei panni di Rooney, un'assassina che vuole vendicarsi di chi ha ucciso la sua famiglia. Poiché il film è ambientato prima degli eventi di John Wick 4, includerà un'apparizione speciale di Keanu Reeves nei panni del personaggio principale. Anjelica Huston e Ian McShane torneranno rispettivamente nei panni del Direttore e di Winston Scott. Il compianto Lance Reddick apparirà postumo nel film nel ruolo di Caronte, avendo girato il suo cameo poco prima della sua scomparsa.

Ballerina, Ana de Armas anticipa folli combattimenti con Keanu Reeves: "Mi fa ancora male tutto"

Il cast comprende Norman Reedus, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Sharon Duncan-Brewster e David Castañeda. Len Wiseman ha diretto il film su una sceneggiatura di Shay Hatten.

Ana de Armas non è l'unica star di Ballerina ad aver pubblicizzato le sequenze d'azione del film. Anche Castañeda ha promesso che il film sarà degno del nome di John Wick, poiché non sarà meno "fenomenale" dei precedenti film del franchise: "Oh, cavolo. Sarà esattamente quello che vi piace di John Wick. Un sacco di combattimenti, un sacco di acrobazie intricate. Credo che sarà grandioso. Almeno, l'esperienza è stata fenomenale".