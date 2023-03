Ballerina: quali personaggi di John Wick appariranno nello spinoff? Lo svela la produttrice

Mentre John Wick 4 impazza nelle sale, vengono diffusi nuovi dettagli sui personaggi del franchise che compariranno in cameo più o meno consistenti nell'atteso spinoff Ballerina, che vedrà protagonista Ana De Armas.

Ballerina si dovrebbe svolgere tra gli eventi di John Wick 3: Parabellum e John Wick 4. Da quanto sappiamo finora, nel film diretto da Len Wiseman Ana de Armas interpreterà Rooney, una ballerina trasformata in feroce assassina che va a caccia di coloro che hanno ucciso la sua famiglia in cerca di vendetta. Nel corso della sua ricerca, incontrerà altri personaggi del franchise. In un'intervista con Collider la produttrice di John Wick, Erica Lee, ha rivelato fino a che punto questi personaggi saranno presenti e che tipo di ruoli interpretano nella storia di Rooney.

John Wick 4: Keanu Reeves in una scena d'azione

Visto che sono già stati confermati i camei di Keanu Reeves, Ian McShane nei panni di Winston e del defunto Lance Reddick nei panni di Charon, è facile presumere che Rooney farà il check-in al Continental Hotel, ma Erica Lee fornisce nnovi dettagli sull'apparizione nel film degli attori spiegando:

"Ian ha un ruolo un po' più ampio e quello di John Wick è un cameo esteso. Ha girato per circa una settimana. Lance Reddick ha girato per un giorno solo. Quelle erano aggiunte dell'ultimo minuto in un certo senso. Come possiamo unire di più i mondi, dando continuità al marchio John Wick? Perché Rooney, ovviamente, è una ballerina della Ruska Roma School, quindi avere Anjelica Huston come Direttrice è naturale, e ha sempre fatto il check-in al Continental. Ma è stato divertente far venire Ian e Lance. Non sapevo se Keanu Reeves sarebbe apparso nel film, ma ci abbiamo sempre sperato. Quindi la questione della cronologia è legata al fatto che eravamo in post-produzione con John Wick 4 e non avevamo certezze sulla sua apparizione. Poi ci siamo detti 'Sì, facciamolo', quindi ha senso cronologicamente e ci aiuta a capire tutto il resto".

The Continental: ecco di cosa parlerà la serie spinoff di John Wick

Quando arriveranno Ballerina e The Continental

Ballerina è diretto da Len Wiseman, da una sceneggiatura di Shay Hatten, che ha co-scritto la sceneggiatura di John Wick 4. Oltre ad Ana De Armas e Anjelica Huston, il cast comprende Norman Reedus, Gabriel Byrne e Catalina Sandino Moreno. Il film è destinato a rivelare qualcosa in più sul passato di John Wick e sulla sua storia delle origini, che il franchise di punta non ha mai approfondito troppo.

Prima di Ballerina, la cui finestra di uscita è prevista per la primavera 2024, dovrebbe uscire in streaming su su Peacock e Prime Video la serie spinoff The Continental, che sarà composta da tre episodi della durata di 90 minuti ciascuno e approfondirà le origini dell'hotel degli assassini. La serie è attesa per inizio autunno.