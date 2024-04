Ballerina: Ana de Armas incontra Keanu Reeves nel trailer svelato al CinemaCon

Ana de Armas è assetata di sangue nelle prime immagini di Ballerina" svelate al CinemaCon di Las Vegas che, come anticipano i media americani, contengono il fatidico incontro col John Wick di Keanu Reeves.

"Come posso iniziare a fare quello che fai tu?" chiede Ana de Armas al leggendario sicario. "Sembra che tu l'abbia già fatto", le risponde ironicamente lui.

Il trailer che la Lionsgate ha condiviso durante la presentazione rivolta agli esercenti delle sale cinematografiche presenti al CinemaCon è infarcito di azione e vede l'assassina di Ana de Armas intenta a sbarazzarsi rapidamente di diversi assalitori incendiando un camion con un lanciafiamme, saltando da veicoli in movimento e impegnandosi in brutale combattimento corpo a corpo in un edificio in fiamme. L'attrice cubana ci aveva già fornito un assaggio nell'ironica sequenza che la vedeva impegnata in No Time to Die, ma per lo spinoff di John Wick ha affinato le sue abilità di combattente e miete cadaveri sulla scia del suo predecessore interpretato da Keanu Reeves.

Gli eventi narrati in Ballerina

Ballerina si svolge tra gli eventi di John Wick 3 - Parabellum e John Wick 4, come spiega Ian McShane. Il film segue Ana De Armas, che interpreta una ballerina-assassina impegnata in una spietata caccia agli assassini della sua famiglia. L'apparizione di Keanu Reeves ha suscitato forti applausi da parte degli esercenti presenti al CinemaCon, che hanno guadagnato cifre ingenti grazie al franchise di John Wick.

In Ballerina compaiono alcuni volti familiari del franchise tra cui il compianto Lance Reddick, Ian McShane e Anjelica Huston, che sono tutti apparsi nei capitoli precedenti. "C'è rabbia in te", osserva Huston rivolta al personaggio di Ana de Armas. "Cerchi vendetta contro coloro che ti hanno fatto del male."