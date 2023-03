The Continental: ecco di cosa parlerà la serie spinoff di John Wick

Erica Lee, produttrice del franchise action con Keanu Reeves, ha svelato nuovi dettagli sulla trama di The Continental, serie TV in arrivo quest'anno su Peacock e Prime Video.

Dopo l'uscita di John Wick 4, i fan del celebre franchise action potranno vivere nuove storie, questa volta sul piccolo schermo, grazie a The Continental, serie TV in arrivo su Peacock in America e su Prime Video in tutti i territori raggiunti dal servizio, compresa l'Italia.

A svelare nuovi dettagli sulla trama dello show ci ha pensato Erica Lee, produttrice del franchise: "Sarà una storia incentrata su Winston e il suo concierge Charon da giovani. Verranno esplorate le origini dell'hotel e del suo staff, e soprattutto verrà mostrato come vengono realizzate le monete d'oro viste nei film. Sin dall'inizio abbiamo avuto diverse proposte per la storia, anche di timeline alternative, ma abbiamo pensato che realizzare un prequel fosse la soluzione migliore. Ci saranno tanti easter egg per i fan della saga e, grazie a quest'ambientazione e a questa timeline, possiamo addentraci a fondo esplorando altri dettagli".

The Continental esplora la storia delle origini e il funzionamento dell'esclusivo Continental Hotel, fulcro dell'universo di John Wick che funge da rifugio per gli assassini. La serie sarà raccontata dal punto di vista del direttore dell'hotel Winston Scott, interpretato da Ian McShane nel franchise cinematografico, qui in versione giovane col volto di Colin Woodell. Gli spettatori seguiranno Winston nelle sue incursioni nella malavita della New York degli anni '70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo del Continental Hotel, albergo che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo.

Nel cast troviamo Ayomide Adegun che interpreterà un giovane Charon, Peter Greene sarà Zio Charlie, Mel Gibson si calerà nei panni di Cormac, Ben Robson sarà Frankie, Hubert Point-Du Jour sarà Miles, Jessica Allain sarà Lou, Mishel Prada sarà KD e Nhung Kate interpreterà Yen. Con molta probabilità, anche Keanu Reeves avrà un cameo nella serie.