Ballerina, Ian McShane: 'L'uscita rinviata per proteggere il franchise'

L'interprete di John Wick non ha girato intorno al vero motivo per cui l'uscita dello spinoff Ballerina è stata rinviata al 2025.

La notizia dello slittamento dell'uscita di Ballerina al 2025 ha turbato i fan del franchise di John Wick, che pregustavano l'arrivo di uno spinoff al femminile interpretato dalla sensuale Ana De Armas. A far chiarezza sui motivi della scelta distributiva è stato l'attore Ian McShane, interprete di Winston, storico concierge del Continental Hotel, il quale non ha troppi peli sulla lingua.

John Wick 3 - Parabellum: Laurence Fishburne e Ian McShane in una foto del film

McShane ha infatti specificato che la scelta del ritardo nell'uscita di Ballerina serve per proteggere il franchise. La lavorazione del film non prevede infatti reshoots bensì l'inserimento di scene d'azione nuove di zecca che servono ad alzare l'asticella del film che vede Ana de Armas nei panni di una danzatrice e assassina in cerca di vendetta verso coloro che hanno sterminato la sua famiglia.

Durante una recente apparizione nel talk show britannico The One Show, Ian McShane ha spiegato che il regista Len Wiseman sta girano sequenze completamente nuove da inserire nel film finale con l'aiuto del regista di John Wick Chad Stahelski, produttore e supervisore del franchise.

Come proteggere il franchise di John Wick

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Già in precedenza, Ana De Armas aveva promesso "scene d'azione di un altro livello" per Ballerina e a quanto pare la produzione si sta dando da fare per mantenere la promessa. E così, secondo quanto riferito da Ian McShane, i ritardi del film sarebbero dovuti alla necessità di "proteggere il franchise" e migliorare il prodotto finale. Ecco le sue parole:

"Non si tratta di reshoots, ma di nuove riprese. Stanno girando nuove scene di Ballerina, che è lo spinoff con Ana de Armas del franchise di John Wick. Sapete, è come se dovessero proteggere il franchise. E ovviamente l'ho fatto, quando è stato? Lo abbiamo fatto circa un anno fa, abbiamo girato Ballerina e loro lo hanno guardato, ed è arrivato Chad Stahelski, il regista di tutti i film di John Wick, e loro vogliono renderlo migliore. Perché devono proteggerlo. Perché c'è anche Keanu Reeves, ed è ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4".

Ian McShane ha inoltre fornito una risposta tranchant alla domanda se avesse visto lo spinoff seriale The Continental, bocciato dalla critica e dallo stesso attore. "Perché dovrei vedere The Continental? Non lo hanno chiesto a nessuno, semplicemente lo hanno fatto. Sì, l'hanno fatto e basta senza chiederlo a me e a Keanu. Siamo entrambi perplessi che nessuno ci abbia interpellato".