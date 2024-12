Ballerina: nuovo sguardo a John Wick nel dietro le quinte svelato al Comic-Con Brazil

Ana De Armas, il produttore Chad Stahelski e il regista Len Wiseman sono tra le voci che anticipano l'arrivo di Ballerina, spinoff al femminile della saga di John Wick, nel dietro le quinte esclusivo lanciato nel corso del Comic-Con Brazil di San Paolo.

Nel video vediamo Ana De Armas nei panni di Eve Macarro, un'assassina addestrata secondo le tradizioni dei Rom Ruska che si vendica dando la caccia ai criminali che hanno massacrato la sua famiglia. Lo stesso personaggio era stato interpretato, in precedenza, da Unity Phelan in John Wick 3 - Parabellum del 2019. Ampio spazio alle scene d'azione - la parte del lanciafiamme sembra davvero suggestiva _ in un primo sguardo che sembra decisamente migliore del primo trailer lanciato tempo fa e che anticipa l'apparizione di John Wick.

Secondo quanto anticipato, Ballerina sarà ambientato in un arco temporale compreso tra i capitoli 3 e 4 di John Wick. Le star Ian McShane, Anjelica Huston e Keanu Reeves riprenderanno i loro ruoli, con l'aggiunta nel cast di Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus. Ballerina conterrà, inoltre, una delle ultime apparizioni di Lance Reddick nei panni di Charon.

Che cosa accade in Ballerina?

Una giovane assassina nota col nome di Eve cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Ambientato nello stesso periodo degli eventi di John Wick 3 - Parabellum, il film segue Eve Macarro (Ana de Armas), che intraprende l'addestramento secondo le tradizione omicide della Ruska Roma.

Diretto da Len Wiseman, il film è scritto da Shay Hatten, co-autore di John Wick 3 e 4, ed è basato sui personaggi creati da Derek Kolstad. Prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski, Ballerina arriverà nei cinema a giugno 2025.