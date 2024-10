John Wick, Eva Longoria ha salvato il film tirando fuori di tasca sua 6 milioni: "I soldi meglio spesi"

Oggi John Wick è sinonimo di incassi. Il franchise action con Keanu Reeves, composto al momento da quattro film, vanta un miliardo di dollari di incassi globali. Ma all'inizio questo successo non era affatto scontato, anzi. Apprendiamo oggi che se Eva Longoria non fosse intervenuta finanziando la produzione con 6 milioni il primo John Wick sarebbe stato sospeso a 24 ore dalle riprese.

Parlando con Business Insider, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno rivelato con Eva Longoria ha salvato John Wick colmando un improvviso ammanco nei finanziamenti del film.

"Mancava meno di una settimana quando ci siamo resi conto che avevamo perso quasi 6 milioni di dollari a causa di un gap nei finanziamenti", ha detto Stahelski. "Stavamo finanziando in modo indipendente, ma uno degli investitori non è riuscito a raccogliere i soldi in tempo."

Salvate il soldato John Wick!

Eva Longoria sul red carpet

Sia gli autori di John Wick che la star Keanu Reeves hanno investito i loro soldi nella realizzazione di John Wick perché credevano nel progetto. Il produttore Basil Iwanyk ha fatto aumentare i massimali della sua carta di credito personale per contribuire con i propri fondi al budget, ma per arrivare alla cifra necessaria è servito l'intervento personale di Eva Longoria.

"Eva è venuta in soccorso e ha fornito il finanziamento mancante meno di 24 ore prima di dover chiudere tutto", ha detto Stahelski. "Basil ci ha portato fuori a cena dopo le riprese, e ci ha detto ridendo 'A proposito,ora vi racconto una storia divertente. Sapete chi vi ha finanziato? Eva Longoria.'"_

Per ringraziare la star di Desperate Housewives, Chad Stahelski e David Leitch l'hanno invitata a pranzo allo Chateau Marmont. "Ridendo ci ha confessato ''Non pensavo che avrebbe funzionato'. In seguito ha ammesso che sono stati i soldi meglio spesi".