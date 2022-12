Ballerina: Lance Reddick riprende il ruolo avuto in John Wick nello spin-off con Ana de Armas

Ballerina, il nuovo spin-off di John Wick con protagonista Ana de Armas, si prepara ad accogliere nel suo cast un volto molto noto ai fan della saga action: Lance Reddick. L'attore, infatti, riprenderà il ruolo che lo ha reso noto all'interno di questo universo narrativo, quello di Charon, il portiere del Continental Hotel.

"Charon è una parte indispensabile del mondo di Wick", ha dichiarato la produttrice di Ballerina Erica Lee in un comunicato che prosegue sottolineando: "È fantastico sapere che Lance continuerà a lasciare il segno in questo franchise". Per adesso non sappiamo molto di più su questa recente aggiunta tra gli interpreti, potendo limitarci a speculare sul peso che giocherà Charon nella nuova trama.

Al centro di Ballerina troviamo la storia di una giovane assassina (interpretata da Ana de Armas) che cerca vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia. Il film, diretto da Len Wiseman, è stato adattato per il grande schermo da Shay Hatten.

Essendo ancora in fase di produzione non possiamo fornirvi ulteriori dettagli sul film, sperando emergano nuove rivelazioni a breve.