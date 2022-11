Ballerina: Anjelica Huston sarà ancora La Direttrice nello spinoff di John Wick

Mentre sono in corso le riprese di Ballerina, lo spinoff di Joohn Wick vede il gradito ritorno di un altro membro del cast principale: Anjelica Huston si è unita al cast calandosi nuovamente nei panni de La Direttrice, capo dei Ruska Roma.

Ad affiancare Ana de Armas, protagonista dello spinoff, ci saranno inoltre Jhon Wick in persona, Keanu Reeves, e Ian McShane che riprenderà il ruolo di Winston, il Direttore del Continental Hotel.

"L'idea di Ballerina è nata intorno alle scene con Anjelica in John Wick 3", ha detto la produttrice Erica Lee a Comingsoo.net. "Anjelica Huston è un'icona e non è altro che la regalità di Hollywood. Il mondo di john Wick è arricchito dalla sua imponente presenza sullo schermo".

Ana de Armas, in Ballerina, sarà una sorta di John Wick al femminile, un'assassina addestrata dal sindacato dei Ruska Roma guidato dalla Direttrice. La giovane killer cercherà di vendicarsi di coloro che hanno ucciso la sua famiglia. il film, diretto da Len Wiseman, vanta una sceneggiatura scritta da Shay Hatten.

Lionsgate, studio che produce Ballerina, è attualmente in post-produzione con John Wick: Chapter 4, in arrivo nei cinema a marzo 2023. Lo studio sta, inoltre, preparando The Continental, serie prequel in tre parti che farà il suo debutto su Starz prossimamente.