Ballerina: Ana de Armas svela che la sceneggiatura sarà firmata da Emerald Fennell

John Wick avrà prossimamente uno spinoff al femminile con protagonista Ana de Armas intitolato Ballerina e l'attrice ha ora condiviso un aggiornamento sull'atteso progetto.

La star, prossimamente sugli schermi anche con The Gray Man e Blonde, ha infatti spiegato quale elemento della produzione era per lei davvero importante.

Ana de Armas ha raccontato al magazine Elle parlando di Ballerina: "Per me era realmente importante assumere una donna come sceneggiatrice perché nel momento in cui sono stata coinvolta nel progetto c'era solo il regista Len Wiseman e un altro uomo".

L'attrice ha quindi sottolineato: "Ho pensato 'Non funzionerà'. Quindi ho incontrato cinque o sei sceneggiatrici. Abbiamo assunto Emerald Fennell ed è una cosa di cui sono molto orgogliosa".

Fennell è reduce dal successo di Una donna promettente e ha lavorato a progetti apprezzati come Killing Eve e The Crown.

Lo spinoff di John Wick avrà al centro un'assassina letale che cerca di vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia.

Il progetto potrebbe contare anche sull'apparizione di Keanu Reeves che riprenderà il ruolo con il quarto capitolo della storia, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel 2023.

Attualmente la produzione non ha ancora svelato i dettagli relativi al casting di Ballerina e non resta che attendere per scoprire ulteriori sviluppi.