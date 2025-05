Ballerina: Ana De Armas nelle foto della scena col lanciafiamme che l'ha ridotta in lacrime

Nuove foto di Ballerina ci permettono di fare una conoscenza più approfondita del personaggio interpretato da Ana de Armas, Eve Macarro, giovane assassina addestrata dalla Ruska Roma in cerca di vendetta. Le immagini anticipano scene ad alto tasso di violenza tra cui una, che prevede l'impiego di un lanciafiamme, che ha fatto pensare non poco l'attrice cubana.

Parlando con Entertainment Weekly, Ana de Armas ha descritto nei dettagli la preparazione per la sequenza del lanciafiamme svelando come l'intera esperienza l'abbia sconvolta. "Ricordo il primo giorno in cui la squadra degli stunt si stava esercitando con il fuoco, e mi dissero di farlo prima delle riprese, e io risposi: 'No, no, no, andrà tutto bene'. Poi ho visto il pompiere che viene bruciato, ed era tutto ricoperto di questo grasso appiccicoso messo per protezione, e loro mi dicevano: 'Ok, vai avanti. Brucialo e basta'. L'ho fatto, e ho iniziato a piangere. Non avevo mai visto bruciare nessuno prima d'ora, anche se è finto".

Tuttavia, dopo quell'intensa sessione di prove, Ana De Armas ha sdoganato il fuoco tra le due abilità girando quello che si preannuncia uno dei momenti clou del film. "Ho bruciato un centinaio di persone. Sono contenta di essermi allenata il giorno prima, e di aver pianto il giorno prima. Ma vedere cosa fanno gli stuntman è stato davvero incredibile."

Un'assassina spietata

In uscita il 12 giugno, Ballerina racconta il cammino di Eve per vendicarsi di coloro che hanno sterminato la sua famiglia. La storia si colloca tra gli eventi di John Wick 3: Parabellum e John Wick 4. Ora che è confermato l'arrivo di John Wick 5, sembra probabile che il nuovo film possa fornire qualche spunto su come intendono resuscitare Baba Yaga.

Diretto da Len Wiseman, Ballerina vede la partecipazione di Keanu Reeves nel ruolo del leggendario John Wick, con un cast di supporto composto da Anjelica Huston, Gabriel Byrne, il compianto Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane, Sharon Duncan-Brewster e David Castañeda.