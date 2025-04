Ballerina, Ana De Armas: "L'arrivo di Keanu Reeves ha reso una scena molto più complicata"

Come sappiamo, il John Wick di Keanu Reeves avrà un ruolo, nemmeno troppo piccolo, nello spin-off in uscita nelle sale a giugno

Dopo la presentazione di Ballerina al CinemaCon, Ana de Armas si è trasferita in una nuova location, pur rimanendo a Las Vegas. L'attrice si è presentata all'interno della John Wick Experience, una nuova e coinvolgente attrazione di 12.000 metri quadrati a pagamento ispirata alla saga di successo.

De Armas ha quindi avuto modo di parlare con la stampa del suo ruolo nel prossimo film diretto da Len Wiseman, la cui uscita è prevista per il 6 giugno e qui ha risposto ad alcune domande sul film, che vedrà anche il ritorno di Keanu Reeves nei panni dello spietato John Wick.

Nel corso della presentazione al CinemaCon, sono state mostrate alcune scene dello spin-off, tra cui una piuttosto spettacolare che includeva Reeves nei panni del killer protagonista dell'intero franchise action, che farà ritorno sia nel quinto capitolo che in un film animato prequel.

Il primo incontro con Keanu Reeves e quella scena intricata

Ballerina, Ana De Armas in una scena del film

"Quel giorno, vederlo arrivare sul set mentre tutti aspettavano è stato emozionante. È entrato con il vestito di John Wick addosso. Era la prima volta dopo John Wick 4, un momento davvero iconico. Non lo dimenticherò mai", ha ricordato De Armas.

John Wick 4: Keanu Reeves in un primo piano

"Poi abbiamo girato quella scena per tre o quattro giorni, e lui è stato molto attivo. In realtà è stata più lunga di quanto pensassimo, credo, in origine nella sceneggiatura. La scena si è fatta sempre più intricata e complicata, e poi abbiamo trovato quei momenti d'azione nel mezzo. È diventato qualcosa di veramente speciale ed è stato un buon punto di partenza per la relazione".

Alla domanda su chi pensa sia veramente la Ballerina del film, l'attrice ha risposto: "È una persona che trasforma il dolore in potere e talvolta in rabbia. Come giovane assassina o come persona che vuole entrare in quel mondo, le emozioni possono essere d'intralcio perché non si pensa, non si è tranquilli, non ha il controllo, e a volte prendono il sopravvento. Penso che la cosa più bella sia che stiamo scoprendo questo personaggio mentre si trasforma in un'assassina davvero pericolosa".