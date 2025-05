Ballerina: Ana De Armas contro il John Wick di Keanu Reeves nel final trailer ricco di azione e violenza

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer finale di Ballerina, spin-off della saga di John Wick che vede protagonista assoluto il personaggio interpretato da Ana de Armas, che a un certo punto dovrà affrontare anche il celebre killer impersonato ancora da Keanu Reeves.

Il filmato mostra de Armas in azione nei panni di Eve Macarro, una ballerina russa trasformata in spietata assassina con l'obiettivo di vendicarsi degli uomini che hanno ucciso la sua famiglia. Ma l'attrice non è sola: Keanu Reeves fa il suo atteso ritorno nei panni di John Wick.

Ballerina si svolge, infatti, tra John Wick 3 - Parabellum e John Wick 4, ampliando il ruolo dell'assassina, che nel terzo film era originariamente interpretato da Unity Phelan, con l'interpretazione della de Armas.

Una "cazzuta" Ana De Armas nel violentissimo spin-off del franchise

Ballerina, Ana De Armas in una scena del film

Il film arriva due anni dopo che il pubblico ha visto Reeves nel quarto capitolo, che è diventato il più grande successo del franchise con un incasso mondiale di oltre 440 milioni di dollari. Complessivamente, i primi quattro film di John Wick hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al box-office di tutto il mondo.

Ballerina: Ana De Armas in una scena

Questo ultimo capitolo dell'universo di John Wick segna un'ulteriore svolta della de Armas come star action dopo i suoi ruoli in No Time to Die con Daniel Craig e Ghosted con Chris Evans. Nel 2023, l'attrice ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar per il ruolo di Marilyn Monroe in Blonde di Andrew Dominik.

Non è la prima volta che il mondo di John Wick viene ampliato con degli spin-off: ricordiamo infatti la miniserie prequel The Continental, con Mel Gibson, uscita su Peacock nel settembre 2023. Intanto, Lionsgate ha confermato lo sviluppo di John Wick 5, che tuttavia non sarà una continuazione della saga della Gran Tavola, ma dovrebbe prendere una direzione diversa.