Balla Coi Lupi, su Prime Video in streaming da oggi

Da oggi su Amazon Prime Video arriva in streaming il film Balla coi Lupi, la versione integrale del western interpretato da Kevin Costner tratto dal romanzo di Michael Blake e vincitore, nel 1991, di ben sette statuette durante la notte degli Oscar.

È stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. John Dunbar (Kevin Costner) è considerato un eroe dopo che accidentalmente ha condotto le truppe dell'unione alla vittoria durante la Guerra Civile. Trasferito in un accampamento sulla frontiera occidentale, la trova deserta. Presto, però, scopre di non essere solo ed incontra un lupo che chiama 'due calzini' e una tribù pellerossa. Dunbar, dopo aver soccorso una donna bianca cresciuta dalla tribù di nativi, finirà per stringere una sincera amicizia con i suoi nuovi vicini.

Una scena di Balla coi lupi

Balla coi lupi è basato sull'omonimo romanzo di Michael Blake, che qui firma la sceneggiatura. Nel cast, oltre a Kevin Costner, anche Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Kirk Baltz, Larry Joshua, Tom Everett e Wayne Grace. Balla coi lupi è solo l'ultimo di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Amazon Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.