Balene, la seconda puntata stasera su Rai 1: Milla è a un bivio per il pastificio, Fosco confessa che...

Dopo aver vinto la prima serata della scorsa domenica, Balene - Amiche per sempre torna stasera su Rai 1, alle 21:30 subito dopo Affari Tuoi, con la seconda puntata.

Evelina e Milla continuano a indagare sulla morte dell'amica Adriana, ma intanto la vita scorre veloce ed entrambe dovranno fare i conti con alcuni cambiamenti necessari.

Balene: le anticipazioni della seconda puntata

Balene - Amiche per sempre. Una scena della serie

Nel primo episodio in onda in questa domenica 28 settembre ritroveremo Evelina decisa a far luce sul mistero, immersa così tanto nelle ricerche da recarsi all'associazione SOS Balene per scoprire che Fosco, dopo la rottura con Adriana, aveva già intrapreso una nuova relazione. Come se non bastasse, in Accademia la professoressa cerca di evitare in tutti i modi la vicinanza con Riccardo.

Dall'altra parte, Milla prende le misure con il nuovo lavoro al pastificio invocando l'aiuto di Cesare, legale dell'azienda con cui sembra esserci un trascorso, qualcosa in sospeso. Ma l'avvocato è a conoscenza di un segreto che Walter e Flaminia le stanno nascondendo e che è cruciale per la sopravvivenza del pastificio.

Nonostante gli impegni lavorativi, Milla aiuta Evelina a rivoluzionare il look: è l'inizio di una nuova, audace fase della sua vita. Per portare avanti la loro indagine, le due amiche s'intrufolano a casa di Adriana ad Ancona. Qui vengono sorprese da Fosco che confessa: avevano preso strade diverse da tempo e anche Adriana si era di nuovo innamorata.

Il computer di Adriana riappare misteriosamente ma il video sospetto - in cui Adriana appariva raggiante insieme a una persona non ben definita e che Evelina aveva scoperto durante il trasloco - sembra essere scomparso nel nulla. Fortunatamente, lei e Milla riescono a raccogliere altri indizi. Tra questi, scoprono che la donna, poco prima di morire, aveva litigato con il suo burbero vicino di casa, Pancotti.

Intanto, Milla scopre il debito a sei zeri del pastificio e la vendita appare l'unica via d'uscita. Tuttavia, durante la trattativa con l'acquirente, la gelosia di Milla dettata dalla scoperta che Walter si è trasferito dall'amante, fa saltare l'affare.

Ma Milla non ha nemmeno il tempo di realizzare, che corre da Evelina: l'amica infatti l'ha chiamata in preda al panico dopo un appuntamento romantico a casa di Riccardo. Nel frattempo, Flaminia consiglia ad Emanuele la sua osteopata, Susanna, non prevedendo che fra i due potrebbe esserci sintonia.

Da quante puntate è composta la prima stagione

La fiction, diretta da Alessandro Casale, è composta da 8 episodi totali, che verranno trasmessi su Rai 1 nel corso di quattro prime serate. Il finale di stagione, salvo variazioni di palinsesto, andrà quindi in onda domenica 12 ottobre.

Balene - Amiche per sempre sarà naturalmente disponibile anche in streaming su RaiPlay nella sezione della piattaforma dedicata alla fiction.