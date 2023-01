BAFTA 2023: da Bardo a Glass Onion, tutti i film snobbati dalle nomination

Andando oltre il record di nomination raccolto da Niente di nuovo sul fronte occidentale, ai BAFTA 2023 stupisce che alcuni titoli molto quotati come The Fabelmans e Avatar: La Via Dell'Acqua abbiano raccolto poche candidature, essendo in qualche caso totalmente esclusi dalla corsa ai premi britannici. Steven Spielberg e James Cameron, infatti, con i loro progetti hanno collezionato nomination abbastanza deludenti, nonostante le aspettative della vigilia.

Il recente annuncio delle nomination ai BAFTA 2023 ha messo in evidenza due sviluppi molto interessanti. Se da una parte gli attuali risultati di film come Niente di nuovo sul fronte occidentale ed Everything Everywhere All at Once hanno sorpreso in modo del tutto inaspettato, dall'altra stupisce anche il fatto che pellicole come The Fabelmans, Avatar: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick abbiano fallito in questo modo.

The Fabelmans, ad esempio, compare solamente nella lista dei film nominati per la miglior sceneggiatura. Top Gun: Maverick, invece, lo troviamo nelle liste più tecniche con nomination per fotografia, montaggio, suono ed effetti visivi. Anche Avatar: La via dell'acqua è stato escluso dalla lista dei migliori film o registi, comparendo solamente in quella del suono e degli effetti visivi.

BAFTA 2023: Netflix fa record di nomination con Niente di nuovo sul fronte occidentale

Fra i grandi snobbati ai BAFTA 2023 troviamo il Bardo di Alejandro González Iñárritu, RRR di S. S. Rajamouli, Glass Onion e Rumore Bianco.