BARDO, La Cronaca Falsa di Alcune Verità: il primo trailer italiano ufficiale da Netflix

Netflix ha finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale italiano di BARDO, La Cronaca Falsa di Alcune Verità. Il film, diretto da Alejandro G. Iñárritu. Il film è stato presentato in anteprima mondiale nel corso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e scritto dal suo stesso regista assieme a Nicolás Giacobone.

Al centro della trama troviamo il personaggio di Silverio Gama (interpretato da Daniel Giménez Cacho), che di mestiere fa il giornalista e il documentarista messicano con una certa fama e vive a Los Angeles. A seguito della vittoria di un prestigioso premio internazionale, Silverio è obbligato, sia dalla situazione che da sentimenti contrastanti, a tornare nel proprio paese d'origine. Questo ritorno in patria, però, avrà su di lui un effetto totalmente inaspettato, andando a scavare nel profondo della sua stessa esistenza. Tutto ciò impatterà sulla narrazione, con una riflessione sulla condizione umana del protagonista, ampliando i suoi ragionamenti verso tutto il resto.

Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths in Messico a partire dal 27 ottobre, con una successiva distribuzione limitata nelle sale della Spagna, degli Stati Uniti e dell'Argentina dal 4 novembre, per poi arrivare nel resto del mondo dal 18 novembre. La sua pubblicazione su Netflix è prevista per il 16 dicembre.