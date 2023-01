BAFTA 2023: Netflix fa record di nomination con Niente di nuovo sul fronte occidentale

Netflix ottiene il maggior numero di candidature, seguono Everything Everywhere All At Once e Gli spiriti dell'isola.

Sono state diffuse le nomination dei BAFTA 2023 e alla fine a spuntarla è stata Netflix: Niente di nuovo sul fronte occidentale, con 14 candidature, è il film più nominato.

La pellicola uscita in streaming alla fine dello scorso anno eguaglia il record de La tigre e il dragone di Ang Lee come film non in lingua inglese col maggior numero di nomination e ottiene lo stesso numero di candidature de Il discorso del re.

Everything Everywhere All at Once conquista 10 nomination, lo stesso numero ottenuto da Gli spiriti dell'Isola.

Tra gli altri film di spicco, Elvis di Baz Luhrmann ha ottenuto nove nomination, tra cui quelle per il miglior film e la migliore fotografia per Mandy Walker. TAR ha cinque nomination, tra cui quella per la migliore attrice protagonista a Cate Blanchett. Aftersun, The Batman, Buona fortuna, Leo Grande, Top Gun: Maverick e The Whale hanno tutti ottenuto quattro nomination.

Everything Everywhere All at Once è il miglior film ai Critics Choice Awards 2023

In totale, sono 44 i lungometraggi in lizza quest'anno. Nelle categorie delle interpretazioni, 14 dei 24 candidati hanno ricevuto la loro prima nomination ai BAFTA. Tra questi figurano Ana De Armas (Blonde), Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli spiriti dell'isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once).

La cerimonia di consegna dei BAFTA si terrà il 19 febbraio prossimo.

Tutte le nomination al BAFTA 2023

Miglior Film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli Spiriti dell'Isola

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tár

Miglior film britannico

Aftersun

Gli Spiriti dell'Isola

Brian And Charles

Empire of Light

Il piacere è tutto mio

Living

Roald Dahl's Matilda The Musical

Omicidio nel West End

The Swimmers

Il Prodigio

Migliore attrice

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, The Woman King

Danielle Deadwyler, Till

Ana De Armas, Blonde

Emma Thompson, Il piacere è tutto mio

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

Miglior attore

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Colin Farrell, Gli Spiriti dell'Isola

Daryl McCormack, Il piacere è tutto mio

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, Gli Spiriti dell'Isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, Anche io

Migliore attore non protagonista

Brendan Gleeson, Gli Spiriti dell'Isola

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell'Isola

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Albrecht Schuch, Niente di nuovo sul fronte occidentale

Micheal Ward, Empire of Light

Regia

Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger

Gli Spiriti dell'Isola, Martin McDonagh

Decision To Leave, Park Chan-wook

Everything Everywhere All At Once, Daniel Kwan/Daniel Scheinert

Tár, Todd Field

The Woman King, Gina Prince-Bythewood

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

Miglior debutto britannico di un regista, sceneggiatore, produttore

Aftersun

Blue Jean

Electric Malady

Good Luck to You, Leo Grande

Rebellion

Film in lingua non inglese

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Il corsetto dell'imperatrice

Decision To Leave

The Quiet Girl

Documentario

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

Film d'animazione

Guillermo del Toro's Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Il Gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio

Red

Sceneggiatura Originale

Gli Spiriti dell'Isola

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Sceneggiatura adattata

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Living

The Quiet Girl

Anche io

The Whale

Colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli Spiriti dell'Isola

Everything Everywhere All At Once

Guillermo del Toro's Pinocchio

Casting

Aftersun

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Triangle of Sadness

Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Elvis

Empire of Light

Top Gun: Maverick

Costumi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Amsterdam

Babylon

Elvis

Mrs. Harris va a Parigi

Montaggio

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Gli Spiriti dell'Isola

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

Scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro's Pinocchio

Trucco

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Elvis

Roald Dahl's Matilda The Musical

The Whale

Suono

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell'acqua

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell'acqua

The Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

Miglior corto britannico

The Ballad Of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye

Miglior corto d'animazione britannico