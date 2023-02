BAFTA 2023: Niente di nuovo sul fronte occidentale domina con sette premi

L'epopea della prima guerra mondiale Niente di nuovo sul fronte occidentale ha dominato ai BAFTA 2023 portando a casa sette premi, tra cui quello per il miglior film. La pellicola prodotta da Netflix ha vinto anche il premio peer la migliore sceneggiatura non originale, quello per il miglior film non in lingua inglese e per il miglior regista per Edward Berger. Grazie a queste sette vittorie, Niente di nuovo sul fronte occidentale segna il record per il maggior numero di premi BAFTA vinti da un film non in inglese.

Segue a ruota Gli spiriti dell'Isola, premiato come miglior film inglese dell'anno e per la miglior sceneggiatura originale, mentre Kerry Condon e Barry Keoghan sono statti premiati come migliori attori non protagonisti. Ha anche accettato il premio per la migliore sceneggiatura originale.

Nell'accettare il premio per la miglior sceneggiatura originale, Martin McDonagh ha detto: "Fare un film così triste non avrebbe dovuto essere così divertente, ma è stato a causa del cast".

Atroo protagonista della serata Elvis, il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley anche lui a quota quattro premi - miglior casting, costumi, make-up e acconciature e miglior attore protagonista, premio andato a Austin Butler. L'attore ha dichiarato:

"Questo è davvero straordinario. Ai miei colleghi candidati, sono in soggezione verso di voi. Sono così grato per tutti questi momenti che abbiamo potuto trascorrere insieme." Ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare la famiglia Presley, non posso ringraziarvi abbastanza per il vostro amore. Spero di avervi resi orgogliosi".

Il premio per la miglior attrice protagonista è andato a Cate Blanchett per la sua interpretazione in Tár, in cui interpreta un rinomato direttore d'orchestra la cui carriera va a rotoli quando viene accusata di abusi.

La lista completa dei vincitori ai BAFTA 2023:

Miglior Film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior film britannico

Gli Spiriti dell'Isola

Migliore attrice

Cate Blanchett, Tár

Miglior attore

Austin Butler, Elvis

Migliore attrice non protagonista

Kerry Condon, Gli Spiriti dell'Isola

Migliore attore non protagonista

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell'Isola

Regia

Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Emma Mackey

Miglior debutto britannico di un regista, sceneggiatore, produttore

Aftersun

Film in lingua non inglese

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Documentario

Navalny

Film d'animazione

Guillermo del Toro's Pinocchio

Sceneggiatura Originale

Gli Spiriti dell'Isola

Sceneggiatura adattata

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Casting

Elvis

Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Costumi

Elvis

Montaggio

Everything Everywhere All At Once

Scenografia

Babylon

Trucco

Elvis

Suono

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Effetti visivi