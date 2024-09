Edward Berger smentisce i rumor: "No, non dirigerò il prossimo film di James Bond"

Si sprecano le voci negli ultimi mesi su coloro che prenderanno parte al prossimo film del franchise di James Bond. Dopo l'addio di Daniel Craig, i rumor si concentrano principalmente su colui che prenderà il suo posto.

Ma l'attenzione è rivolta anche a chi si occuperà della regia. Dalla lista dei papabili si è tolto ufficialmente Edward Berger. Il regista austriaco di Niente di nuovo sul fronte occidentale ha dichiarato che non lavorerà al progetto.

Niente Bond

"È puro gossip. Non c'è assolutamente verità. Sarei molto grato se poteste spegnere questo fuoco" ha chiesto Berger a Deadline nel corso di un'intervista. Il regista ha specificato che le scelte creative spettano alla produttrice Barbara Broccoli e si ritiene fiducioso che le sue decisioni saranno quelle giuste per la saga.

Daniel Craig in una scena di No Time to Die

"Barbara Broccoli è una produttrice fantastica. Saprà cosa fare al momento giusto, ed è il suo patrimonio familiare. È suo compito proteggere questo patrimonio e qualunque decisione prenderà sarà quella giusta per il futuro del franchise" ha osservato il regista.

Famoso soprattutto per il successo del suo film bellico Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger ha confessato di non essere particolarmente attratto da un altro film di quel tipo:"Non riesco a spiegare il motivo ma forse si imparano certe cose oppure ho provato cose che non hanno o hanno funzionato. Non ho bisogno di riprovarci. L'ho dimostrato a me stesso e la prossima volta voglio dimostrare a me stesso qualcosa di diverso. Avere paura di un compito diverso".

Un film di guerra non è nei piani del regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale:"Non avrei paura di un film bellico ma non sarebbe la stessa sfida, potrei annoiarmi un po' a farlo. Sono piccole cose, poi cresci, diventi più maturo e vuoi esplorare un'altra parte di te stesso". Nelle prossime settimane potrebbe essere annunciato il nome dell'attore che interpreterà il nuovo James Bond al posto di Daniel Craig.