Everything Everywhere All at Once è il miglior film ai Critics Choice Awards 2023

Everything Everywhere All at Once è stato eletto miglior film ai Critics Choice Awards Film 2023, il premio per i miglior attori a Cate Blanchett e Brendan Fraser, Better Call Saul e The Dropout premiati nelle categorie televisive.

Everything Everywhere All at Once è stato eletto miglior film ai Critics Choice Awards 2023. La pellicola ha conquistato anche i premi per la miglior regista e migliore sceneggiatura originale per Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che hanno battuto i veterani James Cameron, Baz Luhrmann e Steven Spielberg. oltre al riconoscimento per il miglior attore non protagonista per Jonathan Ke Quan. Il film era forte di 14 nomination. Cate Blanchett e Brendan Fraser sono stati eletti migliori attori per TAR e The Whale.

Il vincitore del premio come miglior attore non protagonista dell'anno scorso Troy Kotsur ha presentato la migliore attrice non protagonista, l'interprete di Black Panther: Wakanda Forever Angela Bassett, che nel discorso di ringraziamento ha dichiarato: "Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto con Black Panther e ora con Wakanda Forever mostrando al mondo che potremmo creare e guidare un successo al botteghino da un miliardo di dollari. E la mia preghiera è che quella porta rimanga aperta e che il cielo sia il limite per altri creatori e narratori neri in tutto il mondo che si uniscano a noi".

Guillermo del Toro ha vinto il premio come miglior film d'animazione per il suo adattamento in stop-motion di Pinocchio per Netflix. "L'animazione non è un genere per bambini", ha detto del Toro, che ha dedicato il suo premio al regista James Cameron. "È un mezzo per affrontare temi più grandi."

Per quanto riguarda la TV, la principale candidata Abbott Elementary (con sei nomination) è stata eletta nominata miglior serie comica. Better Call Saul ha vinto come miglior serie drammatica, mentre The Dropout è stata nominata migliore serie limitata.

Di seguito, ecco la lista dei vincitori ai Critics Choice Awards 2023:

Miglior film

Elvis

Miglior attore

Brendan Fraser (The Whale)

Miglior attrice

Cate Blanchett - Tár

Miglior attore non protagonista

Jonathan Ke Quan - Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Miglior attore/attrice emergente

Gabriel LaBelle - The Fabelmans

Miglior ensemble

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Miglior regista

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura originale

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura non originale

Sarah Polley - Women Talking

Miglior fotografia

Claudio Miranda - Top Gun: Maverick

Miglior scenografia

Florencia Martin, Anthony Carlino - Babylon

Miglior montaggio

Paul Rogers - Everything Everywhere All at Once

Migliori costumi

Ruth E. Carter - Black Panther: Wakanda Forever

Miglior trucco

Elvis

Migliori effetti visivi

Avatar: The Way of Water

Miglior commedia

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Miglior film d'animazione

Guillermo del Toro's Pinocchio

Miglior film straniero

RRR

Miglior canzone

"Naatu Naatu" - RRR

Miglior colonna sonora

Hildur Guðnadóttir - Tár

Miglior serie tv dramma

Better Call Saul

Miglior attore in una serie drammatica

Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)

Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya - Euphoria (HBO)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Giancarlo Esposito - Better Call Saul (AMC)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge - The White Lotus (HBO)

Miglior serie tv commedia

Abbott Elementary (ABC)

Miglior attore in una serie comica

Jeremy Allen White - The Bear (FX)

Miglior attrice in una serie comica

Jean Smart - Hacks (HBO Max)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Henry Winkler - Barry (HBO)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (ABC)

Miglior serie limitata

The Dropout (Hulu)

Miglior film per la tv

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Miglior attore in una serie limitata o film per la tv

Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Miglior attrice in una serie limitata o film per la tv

Amanda Seyfried - The Dropout (Hulu)

Miglior attore non protagonista in una serie limitata o film per la tv

Paul Walter Hauser - Black Bird (Apple TV+)

Miglior attrice non protagonista in una serie limitata o film per la tv

Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Miglior serie in lingua non inglese

Pachinko (Apple TV+)

Miglior serie animata

Harley Quinn (HBO Max)