Bad Boys: Ride or Die: ecco perché in 4K UHD è quasi un'esperienza psichedelica

L'edizione 4K UHD targata Eagle di Bad Boys: Ride or Die, grazie al look e alla spettacolarità del film con Will Smith, consente di vivere un'esperienza audio-video davvero molto particolare.

Qualcuno forse potrà sindacare sul loro valore artistico, quello che invece risulta certo nei film della saga di Bad Boys è la simpatia dei protagonisti e l'estrema spettacolarità delle scene di azione. Tutto materiale idoneo a una comoda visione casalinga nella quale si può gustare al massimo le potenzialità audio-visive di un film. È il caso di Bad Boys: Ride or Die, la nuova avventura dei due detective di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett, interpretati da Will Smith e Martin Lawrence.

Will Smith e Martin Lawrence sono pronti all'azione

Il film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah è un calibrato mix di azione spettacolare e ironia sfrenata, che si può gustare al massimo solo con un'adeguata edizione homevideo. E anche in questa occasione Eagle Pictures non ha deluso le attese sfoderando un'edizione 4K UHD a due dischi (contiene anche il blu-ray) formidabile sul piano tecnico, capace di catturare per la magia delle immagini e la potenza sonora, al di là di quelli che sono i contenuti del film.

Le immagini da ammirare a bocca aperta più forti della narrazione

L'edizione 4K UHD di Bad Boys: Ride or Die

Già, perché come si diceva, Bad Boys: Ride or Die è uno di quei casi in cui si viene rapiti più dalle immagini e dall'audio che dall'intreccio vero e proprio del film. Insomma si finisce per ammirare a bocca aperta sul piano visivo tutto quello che scorre sullo schermo, prestando invece meno attenzione alla narrazione. Anche se pure sotto questo aspetto il buddy movie non deluderà le aspettative dei fan della saga, fedele com'è nei toni e nello stile a una tradizione ormai consolidata. Insomma, oltre alla magnificenza audiovisiva, c'è la certezza che lo spirito della saga è intatto.

Il video 4K UHD: un trip frenetico di colori, ironia e azione

Sfondo quasi psichedelico per i Bad Boys

Ma parliamone dunque di questo fantastico video 4K UHD di Bad Boys: Ride or Die, che si accoppia alla perfezione con il look del film. È quasi un trip vedere alcune scene, una vera e propria esperienza psichedelica, come quella all'interno del club dove Marcus in mezzo a una sparatoria viene sedotto dalle caramelle Skittles e spruzzato da liquidi quasi luminosi: c'è un'esplosione di colori, di neon, di inondazioni di luce e di eccesso cromatico in quei secondi, che lo spettatore viene per forza rapito e incantato da tutto questo.

I due protagonisti di Bad Boys: Ride or Die in una scena di azione

Ma non si tratta solo di tonalità abbacinanti esaltate dall'HDR, ma anche di un dettaglio granitico e incisivo che va apprezzato soprattutto nelle panoramiche dei grattacieli e nella città di notte con le sue luci, oltre che sui particolari ravvicinati. Il quadro è nitidissimo con una lucidità che sembra risplendere dallo schermo, e tutto questo viene gestito senza sbavature da un eccezionale contrasto e da livelli di nero profondi e solidi. Il video poi asseconda in maniera egregia tutti gli acrobatici movimenti di camera tenendo botta a questo ritmo forsennato con una lodevole profondità.

Bad Boys - Ride or Die, recensione: chiacchiere e distintivi per una saga che continua a non tradirsi

L'audio: un travolgente vortice sonoro

Per Will Smith è un momento pericoloso e di estrema tensione

Se sul piano visivo Bad Boys: Ride or Die è uno spettacolo, non è da meno la parte audio. In un film così ricco di azione e di scene a dir poco folli, gli stimoli uditivi sono continui e potenti. Se già il DTS HD 5-1 italiano offre un'esperienza molto forte, il Dolby Atmos inglese permette davvero di entrare in un vortice sonoro dal quale farsi piacevolmente travolgere. Come detto, il film risulta comunque avvincente già in italiano, con dialoghi perfettamente suddivisi lungo i diffusori, una colonna sonora energica con robusti apporti dei bassi, ma soprattutto un'adeguata pressione sonora per le tante scene di azione. Gli spari passano attraverso il soggiorno di casa, le esplosioni rimbombano con intensità sulle pareti, gli inseguimenti in auto e le altre scene chiave sono davvero elettrizzanti con effetti sonori perfettamente dislocati nello spazio a creare una connessione fluida tra quello che si vede e quello che si sente.

Will Smith: da Bad Boys a King Richard, gli 11 migliori film dell'attore

Gli extra: mezz'ora tra approfondimenti e scene eliminate

Una suggestiva immagine di Bad Boys: Ride or Die

Solo discreto il reparto extra con mezz'ora circa di contributi che si trovano tutti sul disco blu-ray. La chimica tra Will e Martin: eredità e risate (4') parla dell'alchimia fra i due attori e di un connubio particolarmente efficace, mentre Combattimenti, Camera, Azione (4') si concentra ovviamente sulle scene più spettacolari e la squadra di stuntman che le ha rese possibili. Troviamo poi Scene eliminate e Bloopers (3 minuti) con i due protagonisti autori di errori divertenti sul set, quindi L'eredità di Bruckheimer: creare Bad Boys e oltre (4'), che rende omaggio al leggendario produttore Jerry Bruckheimer e si focalizza sul tocco personale dato dai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno diretto gli ultimi due film di Bad Boys. Per chiudere Complici nel crimine (5') sul ruolo di alcuni perosnaggi, e alcune scene eliminate (8').