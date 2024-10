Bad Boys: ci sarà un quinto film? L'opinione di Will Smith e Martin Lawrence

Dopo l'enorme successo di Bad Boys: Ride or Die, i fan chiedono a gran voce un quinto capitolo della saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Uscito nel mese di giugno e ora disponibile su Netflix, Ride or Die ha raggiunto i 400 milioni al box-office.

Su Rotten Tomatoes ha registrato una percentuale del 97% e ha ricevuto un forte endorsement da Stephen King, che sul proprio account X ha dichiarato di averlo trovato molto divertente, soprattutto grazie a Martin Lawrence che riesce sempre a farlo ridere.

Bad Boys 5

Il quarto capitolo segue i 'bad boys' della polizia di Miami, Mike Lowrey e Marcus Burnett, ad una scoperta sconvolgente: il loro ex capitano Conrad Howard (Joe Pantoliano), avrebbe collaborato con i cartelli della droga per tanti anni. Convinti dell'innocenza del proprio capitano, Lowrey e Burnett cercano di svelare una massiccia cospirazione all'interno della polizia.

Ci sarà un quinto film? "Vedremo" ha dichiarato Martin Lawrence a Entertainment Weekly "Mai dire mai ma deve anche avere senso. Se i fan lo chiedono, potremmo tornare". A giugno, entrambi gli attori svelarono le loro condizioni per poter tornare nel sequel.

Una fra tutte, meno scene d'azione. Will Smith disse:"I giovani dovranno fare più acrobazie di noi, questo è certo, ma si tratta di un mondo e di personaggi che sono una gioia assoluta da frequentare. Con Mike e Marcus al cinema ci si sente a casa. Finché ci sarà un motivo valido lo faremo. Non ho mai voluto essere uno di quelli che fa i sequel tanto per farli".

Il franchise di Bad Boys nacque nel 1995 con il primo film diretto da Michael Bay, seguito da Bad Boys 2 nel 2003, Bad Boys for Life nel 2020 e il recentissimo Bad Boys: Ride or Die, uscito nelle sale la scorsa estate.