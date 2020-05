Bad Boys For Life: il finale alternativo del film con Will Smith era tragico

Bad Boys for Life, terzo capitolo del franchise avviato nel 1995, ha visto il ritorno della coppia formata da Will Smith e Martin Lawrence. Grande successo di pubblico, ma i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno rivelato che il finale alternativo previsto era tragico e oscuro.

Bad Boys For Life: Will Smith, Martin Lawrence in un momento del film

Qui trovate la nostra recensione di Bad Boys For Life. Parlando con Digital Spy, i due registi hanno rivelato che per avrebbe potuto esserci un finale alternativamente molto cupo, in cui Isabel, uno dei cattivi, cerca di uccidere se stessa e Mike Lowrey, personaggio di Will Smith:

"Quando vede che tutto è perduto, vuole saltare volontariamente nel fuoco e vuole portare con sé Mike Lowrey. Perché, sai, pensa che il figlio sia morto, quindi per lei devono morire tutti insieme. Sarebbe stata una versione piuttosto epica e simile alla tragedia greca. Era troppo, forse [ma] non lo sapremo mai"

I registi hanno rivelato che per il film erano pronti diversi finali alternativi, ma alla fine hanno optato per una scelta meno dolorosa. Bad Boys for Life è il terzo capitolo della saga action creata da Michael Bay, una saga iniziata nel 1995 che vede tornare insieme gli investigatori Mike Lowrey e Marcus Burnett, di nuovo insieme in una unità d'élite per fermare le attività di un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Sony ha già intenzione di lavorare a un quarto capitolo, di cui ancora non si sa nulla ovviamente tranne che a occuparsi della sceneggiatura ci potrebbe esserr anche Chris Bremner.