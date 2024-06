Bad Boys 5: il franchise non si ferma, già svelata l'ambientazione del nuovo sequel?

Il co-sceneggiatore di Bad Boys: Ride or Die, Chris Bremner, ha anticipato nuove possibili ambientazioni per Bad Boys 5, vista la fiducia che si nutre per il franchise con Will Smith e Martin Lawrence.

La saga cinematografica è iniziata nel 1995 e ha al centro i detective di Miami Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) che indagano su crimini ad alto rischio; i primi due film sono stati diretti da Michael Bay, mentre gli ultimi due, tra cui il prossimo Bad Boys: Ride or Die, hanno visto alla regia Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Bad Boys diventerà internazionale?

In una recente intervista, Adil El Arbi ha fatto intendere che Bad Boys 5, anche se non confermato, potrebbe "diventare internazionale" e approdare in location come Londra, Parigi o l'Asia, così il co-sceneggiatore di Ride or Die ha ventilato la possibilità che il quinto film visiti il sud-est asiatico, l'Europa o forse il Medio Oriente.

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith, Martin Lawrence in auto

"La mia opinione conta poco, ma credo che il sud-est asiatico potrebbe essere un'area molto interessante da esplorare per i Bad Boys", ha dichiarato Bremner. "Ha elementi tropicali come Miami che sono ormai assimilati. Anche l'Europa potrebbe essere interessante. Mi sembra che siamo già stati in alcune parti dell'America Latina. Forse il Medio Oriente. Anche quello sarebbe molto bello".

Bad Boys: Ride or Die, per le prime reazioni il sequel è "fenomenale" e "meglio di Bad Boys 2"

Mentre i film di Bad Boys sono ambientati per lo più a Miami, non vuol dire che non si sono mai spostati in altri luoghi. Dopo che il primo film è stato interamente ambientato in città, i due sequel hanno lasciato Miami e visitato occasionalmente varie località dell'America Latina per variare un po' la formula del franchise. In Bad Boys 2, Marcus e Mike si recavano a Cuba in missione per salvare Syd, presa in ostaggio dal boss della droga Tapia, finendo infine fuori da Guantanamo Bay. In Bad Boys for Life, la missione porta Marcus e Mike a Città del Messico per affrontare Isabel al Palazzo Hidalgo.

Ovviamente, l'idea di spostarsi completamente in una nuova location per il quinto film del franchise è interessante, ma il film deve ancora essere confermato dalla casa di produzione, che è in attesa di scoprire che tipo di performance avrà Ride or Die al box-office, quando uscirà nelle sale il 13 giugno.