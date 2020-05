Bad Boys 4: scelto lo sceneggiatore per il sequel con Will Smith e Martin Lawrence

Bad Boys 4 sembra essere in fase di sviluppo per la Sony che ha scelto lo sceneggiatore per il nuovo sequel con Will Smith e Martin Lawrence.

Sony sembra abbia messo in cantiere Bad Boys 4, scegliendo lo sceneggiatore a cui affidare il progetto, dopo il successo ottenuto ai box office dal ritorno dei personaggi interpretati da Will Smith e Martin Lawrence.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter l'intenzione sarebbe di non far trascorrere otto anni prima di un ritorno sul grande schermo del franchise come accaduto tra i primi due film.

Bad Boys for Life ha incassato ben 419 milioni di dollari a fronte di un budget di 90 e lo studio sarebbe quindi intenzionato a sfruttare l'attuale popolarità del franchise. A occuparsi della sceneggiatura del quarto capitolo dovrebbe essere Chris Bremner e, ovviamente, sarebbe confermato il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence.

Jerry Bruckheimer, intervistato da Collider, aveva recentemente dichiarato: "Abbiamo avuto un'esperienza grandiosa con il primo film, sia durante lo sviluppo con Tom Rothman e il suo team della Sony sia durante il montaggio e le riprese... Abbiamo realizzato, con il loro aiuto, un film che è davvero soddisfacente e vorremmo farlo di nuovo, e credo che anche loro vorrebbero replicare l'esperienza. Stiamo attualmente lavorando a una bozza per il quarto film".

Bad Boys for Life era stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e nel cast c'erano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Katie del Castillo, Nicky Jam, DJ Khaled, e Joe Pantoliano.