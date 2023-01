Bad Boys 4 è in pre-produzione, Will Smith e Martin Lawrence festeggiano sui social

Will Smith e Martin Lawrence hanno recentemente rivelato che Bad Boys 4 è ufficialmente entrato in pre-produzione, condividendo dei video in cui immortalano il proprio entusiasmo.

Will Smith e Martin Lawrence torneranno a vigilare lungo le strade di Miami con Bad Boys 4. I due attori hanno recentemente annunciato che il film è da poco entrato in pre-produzione, confermando nomi vecchi e nuovi per questa nuova e folle avventura sul grande schermo.

In base a quanto recentemente riportato da Deadline, Bad Boys 4 sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, partendo da una sceneggiatura di Chris Bremner. Il grande successo ottenuto dal film precedente (con 426 milioni d'incassi) non poteva non ispirare un nuovo progetto, anche se si è dovuto attendere molto tempo.

L'aggiornamento sulla situazione del film è arrivato direttamente dai profili Instagram di Will Smith e Martin Lawrence attraverso due video che hanno condiviso per la gioia dei fan.

Bad Boys 4: il film non è stato cancellato dopo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022

Per adesso non sappiano null'altro su Bad Boys 4, se non che Jerry Bruckheimer, Will Smith, Doug Belgrad e Chad Oman sono tornati alla produzione; con Martin Lawrence, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone come produttori esecutivi.