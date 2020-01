Bad Boys for Life: il cameo di Michael Bay crea un divertente buco nella trama

Michael Bay, che ha diretto i primi due film della saga Bad Boys, apparirà in un cameo in Bad Boys 3 che porterà un elemento divertente alla trama.

Il regista Michael Bay comparirà in un cameo in Bad Boys for Life, sequel delle due pellicole dirette da lui, creando un divertente buco nella trama del film, che prevede il ritorno della coppia formata da Will Smith e Martin Lawrence nei panni dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.

Bad Boys for Life: Will Smith e Martin Lawrence in una scena

Bad Boys for Life arriva dopo 17 anni dal secondo episodio, il primo della serie che non sarà diretto da Michael Bay che, però, apparirà nel film con un cameo nel primo atto del film al matrimonio della figlia di Marcus, Megan. Il suo personaggio è senza nome e annuncia il ritorno di Mike, quasi morto sei mesi prima dopo un fallito tentativo di suicidio.

Il cameo di Michael Bay crea così uno strano buco nella trama, perché il regista era già apparso in Bad Boys 2 nei panni di un diverso personaggio. In una scena, infatti, Marcus deve confiscare un'auto a caso per rintracciare i propri nemici. L'autista dell'auto è Michael Bay, ma a causa della scarsa qualità del veicolo, Mike ordina a Marcus di dirottare un'altra macchina per guidare. Una scena breve ma divertente che crea con Bad Boys 3 un problema molto piccolo, ma comico che solo i fan irriducibili del franchising noteranno.

Vi ricordiamo che Bad Boys For Life, uno dei film più attesi del 2020, arriverà in Italia il prossimo 20 febbraio.