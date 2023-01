Babylon: le due scene più disgustose secondo Margot Robbie e Diego Calva

Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad Pitt e Diego Calva, è indubbiamente tra i titoli di prestigio più degni di nota che usciranno questo inverno, sebbene la pellicola pulluli di morti violente, linguaggio volgare, umorismo scatologico e momenti semplicemente disgustosi. Attenzione, seguono spoiler.

Durante il press day di Los Angeles che ha avuto luogo il mese scorso, Cinemablend ha intervistato Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, chiedendo loro informazioni a proposito delle scene più volgari dell'attesissima pellicola. Calva, nel ruolo del futuro produttore Manny Torres, ha rivelato di essere rimasto traumatizzato dalla prima scena del film durane la quale un elefante defeca sull'uomo che sta cercando di trasportarlo su una collina.

"Mi piacerebbe avere il direttore della fotografia qui con me in questo momento perché ricordo la scena e sono sicuro che lui avrebbe molto da dire in proposito. Per fortuna io sono riuscito a spostarmi in tempo. Penso che sia una delle migliori scene di apertura di sempre. Iniziamo un film con un elefante che fa una cosa del genere, perché no!", ha scherzato Calva.

Solo pochi minuti dopo assistiamo ad una ragazza che urina su un uomo in una stanza privata durante una grande festa di Hollywood, ed è proprio qui che inizia la dissolutezza. Nel secondo atto del film Nellie LaRoy, il personaggio interpretato da Margot Robbie, è protagonista di una scena disgustosa ma memorabile: questa volta si tratta di vomito! A proposito della suddetta sequenza, l'attrice ha affermato: "Il vomito proiettile era... sai, devi semplicemente provarci. Era disgustoso ed esilarante, come molte delle cose presenti in questo film."