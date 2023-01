Babylon, Diego Calva: "Devo questo ruolo a Margot Robbie, è successo qualcosa fra me e lei"

Il Babylon di Damien Chazelle, oltre a confermare il talento di alcune grandi star del cinema attuale, avrà anche il pregio di presentare al grande pubblico il valore di Diego Calva, una stella che non vede l'ora di brillare. Durante una recente intervista con The Guardian l'attore ha rivelato che la chimica con Margot Robbie è stata essenziale per la sua interpretazione.

Babylon: Diego Calva e Jean Smart

Prima di Babylon Diego Calva si era fatto notare principalmente per la sua parte in Narcos: Mexico di Netflix, per poi entrare nel nuovo film di Damien Chazelle. Avrà saputo sfruttare un'opportunità del genere?

Nell'intervista con The Guardian l'attore ha raccontato come è arrivato sul set, con alcuni provini iniziali realizzati principalmente in formato video, per ragioni di pandemia, fino al primissimo invito sul posto. L'obiettivo era quello di farlo arrivare a Los Angeles per leggere il copione con Margot Robbie e testare la loro chimica: "Devo questo ruolo a Margot perché è successo qualcosa fra me e lei quel giorno, nel cortile di Damien. Lì e in quel momento ho raggiunto un livello completamente nuovo. Come in un videogioco, sai?", ha detto l'attore.

Sembra proprio che il contatto fra i due abbia innescato qualcosa in Calva che in seguito ha trasportato nel suo personaggio di Babylon. Forse il talento stesso dell'attrice o il semplice lavorare con lei lo hanno ispirato in qualche modo. Non solo, quando la Robbie e il marito Tom Ackerley hanno notato che era in città senza nessuno, lo hanno invitato a stare da loro: "Margot ha notato che tornavo sempre da solo al mio hotel dopo le riprese. Si è resa conto della situazione e mi ha invitato a vivere con lei e Tom. Abbiamo cucinato, giocato a carte, siamo andati in spiaggia. Ho incontrato i suoi amici". Forse la situazione lo ha aiutato ad entrare ancora più in sintonia con la collega.

Vi ricordiamo che Babylon uscirà nei cinema il 19 gennaio.