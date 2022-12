Babylon, Damien Chazelle ha un filmato di due ore girato sul suo iPhone

Il regista di Babylon, Damien Chazelle, ha recentemente rivelato di aver provato a girare il film in due ore sul suo iPhone, con solo due attori scegliendo una location decisamente particolare.

Babylon, pellicola ambientata negli anni '20, dura più di tre ore, ma la versione originale del film di Damien Chazelle sembra fosse decisamente diversa e molto più breve.

Il regista ha condiviso infatti un aneddoto molto particolare riguardante il lavoro compiuto sul progetto.

In una sessione di domande e risposte, prima dell'uscita nelle sale a Los Angeles, il regista ha rivelato, come riportato da EW, di aver girato l'intero film usando solo due attori nel suo cortile. Damien Chazelle ha raccontato di aver ingaggiato sua moglie Olivia Hamilton (che interpreta la regista Ruth Adler) e la star Diego Calva (che interpreta l'assistente diventato produttore Manny Torres) per girare una versione di due ore di Babylon: "È una versione molto stretta, di due ore dell'intero film, [girata] su un iPhone nel nostro cortile".

"Abbiamo provato l'intero film nel suo cortile, solo Olivia, Damien e io", ha aggiunto Diego Calva, "Era una situazione molto insolita".

Durante la stessa sessione di domande e risposte, Margot Robbie ha rivelato che lo stesso regista è presente nel montaggio finale. O quasi. La voce di Chazelle può essere infatti ascoltata una volta come cameraman e una volta come uomo che spettegola sul personaggio interpretato dall'attrice, Nellie LaRoy. "Ogni volta che qualcuno ride di un personaggio, quella è la risata di Damien", ha inoltre aggiunto Diego Calva.

La versione uscita nelle sale cinematografiche porta con sé un cast corale che si muove tra gli alti e bassi in una Hollywood tra fine anni '20 e inizio anni '30. All'interno del cast di Babylon, uscito il 23 dicembre 2022, Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Li Jun Li, Jovan Adepo e Jean Smart.