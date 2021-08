Babylon: Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire sul set del film di Damien Chazelle (FOTO)

Quando manca un anno e mezzo all'uscita di Babylon al cinema, alcune foto emerse sul web mostrano Brad Pitt insieme ai co-protagonisti Margot Robbie e Tobey Maguire, sul set del nuovo film diretto e scritto da Damien Chazelle.

Nel 2022, il pubblico internazionale avrà la possibilità di vedere sul grande schermo Babylon, la nuova opera cinematografica di Damien Chazelle. L'acclamato regista e sceneggiatore statunitense è infatti pronto per tornare dietro la macchina da presa a tre anni di distanza da First Man, film con Ryan Gosling che ha raccolto quattro nomination all'Oscar, e a cinque anni da La La Land, il musical che all'epoca conquistò sei statuette, a fronte di ben 14 candidature.

Nelle scorse ore, alcuni dei protagonisti del nuovo film, ovvero Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire, sono stati avvistati sul set di Los Angeles, ufficializzando così l'inizio delle riprese del film. Pitt è arrivato con un completo tutto bianco. Era presente anche un sorridente Tobey Maguire: per lui, Babylon sarà uno dei primi due ruoli sul grande schermo dal 2014, insieme all'apparizione nell'imminente Spider-Man: No Way Home.

Inoltre, sul set del film è arrivata anche Margot Robbie che dunque si riunirà a Brad Pitt dopo l'esperienza condivisa in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. L'attrice è scesa dalla sua macchina con un paio di tacchi alti con il cinturino, stringendo in mano una bevanda.

Ricordiamo che nel cast di Babylon ci saranno anche Olivia Wilde, Spike Jonze, Samara Weaving, Max Minghella, Katherine Waterston, Flea, Phoebe Tonkin, Rory Scovel, Lukas Haas, Eric Roberts. P.J. Byrne, Damon Gupton, Diego Calva, Jovan Adepo e Li Jun Li. Babylon, almeno finora, è stato descritto come un dramma ambientato nella Hollywood d'epoca, un "pezzo d'autore audace con un budget significativo", la cui storia si svolgerà durante il grande passaggio dell'industria cinematografica dal film muto al sonoro. Si dice anche che la pellicola esplori l'ascesa e la caduta di molti dei suoi personaggi. Scritto e diretto da Damien Chazelle, originariamente Babylon sarebbe dovuto uscire nel 2021 ma la sua uscita mondiale è attualmente prevista per il 25 dicembre 2022.