Babygirl: Nicole Kidman ha una relazione scandalosa nel nuovo trailer del thriller erotico

Nicole Kidman offre una delle performance più audaci dell'anno in Babygirl, il prossimo film di Halina Reijn.

Se vi mancavano i thriller erotici in stile Adrian Lyne - o se pensavate che tali film non fossero più possibili - guardate il secondo trailer di Babygirl e vi ricrederete. Il film diretto da Halina Reijnche vede come protagonista una disinibita Nicole Kidman nei panni di un'amministratrice delegata che ha una relazione con un uomo più giovane (Harris Dickinson) che si dà il caso sia anche alle sue dipendenze.

Ma questa dinamica di potere potrebbe non essere esattamente come sembra. Il personaggio di Dickinson, uno stagista ventenne, ama le dinamiche di dominazione e sottomissione nelle sue relazioni e sembra prendere rapidamente il controllo del loro rapporto sessuale.

Nicole Kidman sul suo thriller erotico Babygirl: "Le riprese mi hanno devastata, volevo mollare"

Il trailer e il tema centrale del film

Il film di Reijn affronta le questioni del potere e del controllo nelle relazioni in un modo impavido che gli spettatori non erano abituati a vedere da tempo. Babygirl ha fatto scalpore alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, con molti critici e giornalisti presenti che l'hanno acclamato come la migliore interpretazione della leggendaria attrice negli ultimi anni.

Reijn, che in precedenza aveva diretto Bodies Bodies Bodies del 2022, ha dichiarato di essere in soggezione per la performance della Kidman nel suo nuovo film, paragonando l'esperienza di vederla recitare a "un esorcismo".

"Parla di desideri, di pensieri interiori, di segreti, di matrimonio, di verità, di potere, di consenso, di linguaggio intorno al sesso", ha detto la Kidman alla conferenza stampa del film alla Mostra del Cinema di Venezia. "È raccontato da una donna attraverso il suo sguardo, ed è questo che lo ha reso così unico. Improvvisamente, sarei stata nelle mani di una donna con questo materiale. È stato molto profondo e molto liberatorio poter condividere queste cose".

"Ogni persona che vedrà il film e lo interpreterà, avrà un'interpretazione molto diversa", ha detto la Kidman quando le è stato chiesto di fare dei paralleli con il suo personaggio abusato in Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

"Se facessimo un sondaggio tra tutti i presenti in questa stanza, tutti avrebbero una reazione completamente diversa tra loro. Il mio punto di vista è che voglio esaminare gli esseri umani. Voglio esaminare le donne sullo schermo, cosa significa essere umano in tutte le sue sfaccettature e nel suo labirinto".