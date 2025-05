Babygirl: ecco perché in 4K UHD il thriller erotico con Nicole Kidman è ancora più bollente

Il thriller erotico che ha dato a Nicole Kidman la Coppa Volpi a Venezia è arrivato in homevideo con una bella edizione in 4K UHD, nella quale video e audio esaltano gli aspetti torbidi della storia. Deludono però gli extra.

Il thriller erotico grazie al quale Nicole Kidman ha vinto a Venezia la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, è finalmente approdato in homevideo. È l'occasione per riscoprire e recuperare Babygirl e la sua storia torbida di sesso e potere. Al centro del film diretto da Halina Reijn, che vede anche Harris Dickinson e Antonio Banderas fra i protagonisti, c'è una relazione problematica e molto particolare.

Un momento sensuale fra Harris Dickinson e Nicole Kidman

La Kidman interpreta Romy, donna non più giovane ma ancora affascinante e potente CEO di un'azienda, che un po' annoiata dalla vita coniugale intraprende un'ambigua e bollente relazione con un giovane stagista, nonostante una chiara differenza d'età. Un rapporto che metterà a rischio la sua carriera e la sua famiglia. Come detto ora Babygirl è approdato in homevideo anche nello splendido formato 4K UHD: un'edizione tecnicamente al top a due dischi (c'è anche il blu-ray) targata Eagle Pictures che abbiamo potuto vedere e apprezzare.

Un video 4K perfetto per una storia torbida dalle forti emozioni

L'edizione 4K UHD di Babygirl

Il video dell'edizione 4K UHD di Babygirl parte da una premessa: il girato digitale è stato intenzionalmente modificato in post-produzione per renderlo più simile alla pellicola, con una grana che a tratti diventa piuttosto rilevante. Un aspetto che risalta soprattutto nelle scene iniziali, prima in camera da letto e poi quando Romy è da sola nella stanza immersa in tonalità bluastre. Ma questo è il look voluto dagli autori e pertanto il video 4K non fa altro che replicare fedelmente questa scelta stilistica. E comunque, per evitare equivoci, va chiarito che siamo davanti a un quadro generalmente nitido e di certo non troppo "sporcato".

In Babygirl Antonio Banderas e Nicole Kidman sono marito e moglie

Infatti le immagini presentano anche un dettaglio di tutto rilievo, a partire dai primi piani impressionanti di Nicole Kidman in tutte le sue sfumature emozionali, compresi le pulsioni e i desideri repressi. Il che rende in qualche modo ancora più bollente il materiale narrativo, che tra l'altro è ulteriormente amplificato da un croma vivace ed esplosivo con colori anche molto forti e intensi e una tavolozza ricca esaltata dal lavoro di HDR e Dolby Vision. Una caratteristica che regala alle immagini un indubbio fascino e suggestioni perfettamente inerenti alla torbida storia. I neri dal canto loro sono profondi con un'ottima gestione delle ombre, infatti anche nelle scene poco illuminate la percezione dei particolari è sempre elevata.

Un audio ricco di suggestioni. Negli extra solo scene tagliate

Nicole Kidman beve un bicchiere di latte

Sul fronte audio l'edizione propone le tracce in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'inglese. Non siamo di fronte certo a un film di azione, ma molte scene hanno comunque una base fondamentale nel sonoro, che siano ansimi sessuali, respiri pesanti, rumori degli uffici e degli ambienti di lavoro oppure negli esterni nelle strade cittadine. Tutto questo viene catturato dall'audio che trasmette grande naturalezza e un bel senso di immersione, denotando notevole cura dell'ambienza: l'asse posteriore infatti quando chiamato in causa appoggia sempre con precisione quello anteriore, mentre i bassi quando è l'ora di fare sul serio, ad esempio nella sequenza in discoteca, tirano fuori i muscoli sfoderando una bella energia.

I due protagonisti in piscina in una scena di Babygirl

Ma in realtà è tutta la colonna sonora ha suonare calda e avvolgente da tutti i diffusori, regalando piacevoli suggestioni come ad esempio nella scena in cui si sente Father Figure di George Michael. I dialoghi dal canto loro escono sempre chiari e puliti dal centrali, mai sacrificati agi effetti essendo in fondo il nucleo centrale del film. Un po' deludente invece il reparto dedicato agli extra: oltre al trailer, infatti, troviamo solamente 8 minuti di scene tagliate. E per un film del genere che meritava degli approfondimenti, ci sembra pochino.