Babygirl: Rob Lowe critica i giudizi su Nicole Kidman, definita 'audace' per le scene di sesso

Rob Lowe, nell'ultima puntata del suo podcast Literally!, ha ospitato Kristin Davis e si è soffermato su Babygirl, l'ultimo film interpretato dall'attrice premio Oscar Nicole Kidman.

L'attore, noto principalmente per i suoi lavori negli anni '80, è stupito del fatto che la collega venga definita 'audace' e 'coraggiosa' per le scene di sesso girate nel film di Halina Reijn.

Le proteste di Rob Lowe su Babygirl

"Dicono cose sul fatto che sia stata audace. È coraggiosa perché ha girato una scena di sesso? Adesso questo è considerato coraggioso? Ai nostri tempi era considerato obbligatorio" ha sottolineato Lowe.

Nicole Kidman e Harris Dickinson in una scena di Babygirl

La star di St. Elmo's Fire ha raccontato anche la cosidetta 'regola della pagina 73', quando non serviva leggere l'intera sceneggiatura per scoprire dove fosse collocata la scena di sesso:"Solitamente la scena di sesso era sempre a pagina 73. Creano un'atmosfera alla Laguna Blu, due persone sotto la luna".

L'opinione di Nicole Kidman sulla carriera delle attrici

In una passata intervista a The Hollywood Reporter, Nicole Kidman aveva spiegato il suo punto di vista sulle carriera delle attrici:"Molte volte le donne vengono messe da parte in un certo momento della loro carriera, come se non fossero più esseri sessuali".

Anche per questo motivo ha apprezzato particolarmente l'opportunità di recitare in Babygirl:"Dal momento in cui ho letto la sceneggiatura ho pensato che fosse qualcosa che né io né il pubblico avevano mai visto".

Primo piano di Nicole Kidman in Babygirl

In Babygirl, un'amministratrice delegata di alto livello (Nicole Kidman) mette a rischio la propria carriera e la sua famiglia quando inizia una torrida relazione con uno stagista molto più giovane (Harris Dickinson).