Baby Yoda: la ninna nanna dedicata alla star di The Mandalorian diventa virale, ecco il video!

Baby Yoda, il protagonista della serie The Mandalorian, è ormai la star dei social media e un video virale regala ai fan un nuovo tormentone: la ninna nanna dedicata all'adorabile personaggio creato dagli autori della serie ambientata nel mondo di Star Wars.

Il musicista Jonathan Mann ha infatti condiviso su YouTube un brano musicale che ha attirato l'attenzione dei fan dello show prodotto per Disney+, arrivando anche su TikTok e potendo contare su un numero di condivioni in crescita esponenziale. Baby Yoda's Lullaby, secondo quanto riportano i commenti online, sarebbe in grado di causare dipendenza tra chi l'ascolta, non solo tra gli spettatori di The Mandalorian.

Il testo, estremamente semplice ripete il nome della creatura, aggiungendo poi "La galassia sta andando all'inferno, ma siamo vittime del tuo incantesimo". La canzone dichiara poi "C'è un lato oscuro e uno luminoso, ma non ho mai saputo che avevo bisogno di te nella mia vita".

Mann ha creato la ninna nanna nell'ambito di un ambizioso progetto che prevede, negli ultimi anni, la creazione di una traccia musicale dedicata a vari argomenti socialmente e culturalmente rilevanti ogni giorno.

Ecco il video:

Tra i fan del personaggio ci sono dei nomi illustri legati alla saga di Star Wars: Warner Herzog, che ha difeso "la creatura" sul set, J.J.Abrams e Rian Johnson, tutti conquistati dal modo in cui è stato introdotto nell'universo creato da George Lucas e dalla storia ideata per la serie ideata da Jon Favreau.

