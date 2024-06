Baby Reindeer: Netflix voleva a tutti i costi Melissa McCarthy nel ruolo di Martha

Mentre i molteplici attacchi a Netflix del team legale di Fiona Harvey, fonte d'ispirazione del personaggio della stalker Martha in Baby Reindeer, apprendiamo che lo streamer e i produttori di Baby Reindeer avevano in mente un'attrice ben precisa per il personaggio: la popolare Melissa MCCarthy. La notizia trapela da un report su Internet in cui si fa il punto sui guai legali di Netflix in seguito alla scelta di rivelare che lo show era ispirato a fatti realmente accaduti al suo creatore Richard Gadd.

Baby Reindeer racconta le disavventure di Donny Dunn (Richard Gadd), aspirante comico stand-up che per mantenersi lavora in un pub di Londra, dopo l'incontro con Martha, corpulenta donna di mezza età che comincia a perseguitarlo fino a rendere la sua vita privata un inferno.

Dopo mesi di indagini, la vera Martha , Fiona Harvey, è uscita allo scoperto citando in giudizio Netflix per 170 milioni per danni. La donna, a sua volta laureata in legge, come mostra la serie, ha denunciato gli sconvolgimenti provocati nella sua esistenza dallo show che si è rivelato una hit su Netflix.

Storie vere su Netflix

La denuncia di Fiona Harvey è solo l'ultima causa intentata a Netflix da persone che affermano di essere state danneggiate dallo streamer in un tentativo sconsiderato e vile di attirare l'attenzione. A marzo è toccato a Rachel DeLoache Williams, ex photo editor di Vanity Fair dipinta duramente nella serie del 2022 Inventing Anna, denunciare lo studio, seguita dall'ormai defunta società di San Francisco OneTaste, che insegnava meditazione orgasmica a pagamento, che ha citato in giudizio la piattaforma per diffamazione per il documentario del 2022 Orgasm Inc. Il caso è stato archiviato, ma ora è in appello.

Il sorriso inquietante di Jessica Gunning

La ballerina Miranda Derrick afferma di aver ricevuto un'ondata di minacce di morte in seguito all'uscita, il 29 maggio, di Dancing for the Devil: storia di una setta su TikTok, documentario che la presenta come un membro della Chiesa Shekinah a cui è stato fatto il lavaggio del cervello.

Tutto sommato, l'intuito sembra aver "protetto da una pioggia di polemiche" Melissa McCarthy. Come rivela Variety, il produttore di Baby Reindeer Clerkenwell Films e Netflix avevano insistito affinché McCarthy fosse scelta per il ruolo di Martha. Un insider rivela che ci sarebbe stato un incontro tra l'attrice e Richard Gadd, ma alla fine lei avrebbe declinato l'offerta perché non interessata al ruolo. Al suo posto è stata scelta l'ottima Jessica Gunning che ha dato vita a un ritratto di Martha davvero inquietante, come sottolineato nel nostro approfondimento su Baby Reindeer.