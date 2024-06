Baby Reindeer: la vera Martha cita Netflix in giudizio e vuole 170 milioni di dollari

La vera Martha di Baby Reindeer, Fiona Harvey, ha intentato una causa per diffamazione e negligenza contro il colosso dello streaming chiedendo i danni per 'sofferenze psicologiche'.

La stalker Martha mantiene sempre le sue promesse. Dopo essere uscita allo scoperto, Fiona Harvey, stalker di Richard Gadd nella vita reale a cui è ispirato il personaggio di Martha nella serie Baby Reindeer, ha citato in giudizio Netflix in un tribunale della California chiedendo un risarcimento di 170 milioni di dollari.

Harvey ha accusato il colosso dello streaming di diffamazione, inflizione intenzionale di disagio emotivo, negligenza e violazione del suo diritto al controllo commerciale della sua persona nei documenti ottenuti da Fox News Digital.

La fonte di ispirazione per l'angosciante personaggio al centro della serie creata da Richard Gadd ha chiesto 50 milioni di dollari di danni effettivi, 50 milioni di dollari di risarcimento danni dovuti a "sofferenza psicologica, perdita di godimento della vita e perdita di affari" e altri 50 milioni di dollari "per i profitti di 'Baby Reindeer", secondo la causa. Oltre a ciò, la donna, avvocato scozzese, come mostra anche la serie, chiede ulteriori 20 milioni di dollari di danni punitivi.

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

La vendetta di Martha

Secondo quanto riportato, la denuncia contro Netflix si apre con una citazione dello show. Nei documenti si legge: "'Questa è una storia vera', Baby Reindeer, episodio 1. La citazione sopra del primo episodio della serie Netflix, Baby Reindeer, è la più grande bugia nella storia della televisione. È una bugia raccontata da Netflix e dal creatore dello show, Richard Gadd, per avidità e brama di fama; una bugia progettata per attirare più spettatori, ottenere più attenzione, per fare più soldi e per distruggere brutalmente la vita del querelante, Fiona Harvey, una donna innocente diffamata da Netflix e Richard Gadd a un livello e su una scala senza precedenti."

"Fiona Harvey sostiene che Netflix sarebbe responsabile di aver detto a oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo che lei è una stalker condannata due volte a cinque anni di prigione e che ha aggredito sessualmente Gadd. Come risultato delle bugie, degli illeciti e della cattiva condotta assolutamente sconsiderata degli imputati, la vita di Harvey è stata rovinata", dicono i documenti. "Semplicemente, Netflix e Gadd hanno distrutto la sua reputazione, il suo personaggio e la sua vita."

Baby Reindeer, la storia vera e spiegazione del finale della serie: possiamo uscire vivi da noi stessi?

Fiona Harvey aveva promesso battaglia dopo essere comparsa nella trasmissione di Piers Morgan per difendersi dalle accuse mosse dalla serie tv che ha ottenuto un incredibile successo nonostante i temi particolarmente disturbanti.

Le sue minacce a Netflix si sono ora concretizzate. "La denuncia si spiega da sola", hanno dichiarato gli avvocati della donna a Fox News Digital. "Netflix ha distrutto una donna, sostenendo, tra le tante accuse, che era una criminale condannata più volte. Non l'ha mai contattata. Non ha mai controllato i fatti. Non ha mai fatto alcuno sforzo per comprendere la verità della sua storia, questo è sbagliato."