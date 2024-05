Baby Reindeer, per il boss di Netflix il successo della serie "è merito dell'algoritmo"

Nel corso di una lunga intervista concessa al New York Times, il CEO di Netflix Ted Sarandos ha attribuito all'algoritmo utilizzato dallo streamer il successo mondiale ottenuto da Baby Reindeer.

Lo show, arrivato in streaming l'11 aprile scorso, racconta la distorta relazione tra uno scrittore e interprete, Richard Gadd, con la sua stalker e le conseguenze che questo ha avuto su di lui. Una condizione che lo porterà ad affrontare un trauma sepolto nel suo passato.

"Un tempo una serie come Baby Reindeer non sarebbe stata nemmeno vista negli Stati Uniti. E se lo avesse fatto, sarebbe stato trasmesso sulla PBS", ha dichiarato Sarandos. "È molto, molto virale nel Regno Unito e, proprio come fa Netflix, viene catturata dall'algoritmo e comincia a essere proposta sempre più spesso, perché quando qualcosa diventa così grande in un Paese, è probabile che ci sia molto pubblico anche al di fuori di quel Paese. Ed è stato un enorme successo in tutto il mondo".

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

"L'algoritmo funziona se la serie è autentica"

Oltre a questo, Sarandos ha parlato di come crede che le serie internazionali possano funzionare negli Stati Uniti senza bisogno di essere progettate per il pubblico americano.

"Non è necessario adattare la propria narrazione all'America perché funzioni. Se il tuo film funziona, se la tua serie TV funziona nel paese d'origine, vuol dire che è molto autentica", ha continuato. "E credo che il pubblico internazionale si accorga di questa autenticità. Quando si tenta di programmare qualcosa per farla funzionare, non piace a nessuno. Non mi viene in mente nulla di quello che abbiamo fatto che sia stato progettato per funzionare ovunque e che abbia effettivamente funzionato".

Le serie Netflix più viste alla fine del 2023

La scorsa settimana, Netflix ha pubblicato l'elenco delle serie e dei film più visti per la seconda metà del 2023, con show internazionali che hanno ottenuto un punteggio elevato nell'elenco delle serie più viste (misurato secondo la metrica dello streamer: ore di visione totali divise per il tempo di esecuzione).

Quattro delle prime sei serie sono state realizzate al di fuori degli Stati Uniti, tra cui la miniserie tedesca La mia prediletta, la terza parte della serie francese Lupin e le serie britanniche Who Is Erin Carter? e la Stagione 4 di Sex Education. La serie di punta per la seconda metà del 2023, One Piece, è poi una coproduzione tra Stati Uniti e Giappone.