Baby Reindeer: la rivelazione Netflix trionfa ai Gotham Tv Awards 2024, la lista completa dei vincitori

I Gotham TV Awards 2024 hanno sancito il trionfo di Baby Reindeer. La disturbante serie rivelazione Netflix è stata eletta miglior serie limitata dell'anno, a fianco di Mr. & Mrs. Smith, premiata come miglior serie drammatica, e al premio per la miglior serie comica andato a Colin From Accounts.

"Non avrei mai pensato in un milione di anni che questa serie cupa, strana e incasinata avrebbe attirato su di sé tanto amore universale", ha dichiarato il creatore e interprete di Baby Reindeer Richard Gadd nel suo discorso in cui ha ringraziato Netflix, il suo team, sua madre e suo padre per averlo "incasinato abbastanza da renderlo un artista".

Gadd ha proseguito dicendo: "È anche un po' strano che uno show così incasinato come questo abbia colpito così tante persone. Penso che questo indichi che molte persone nel mondo stanno lottando in questo momento. E non so molto in termini di consigli, ma so che niente dura per sempre. Quindi, se siete in difficoltà, continuate ad andare avanti, perseverare, perseverare, perseverare e vi prometto che le cose miglioreranno".

Mr. & Mrs. Smith: una foto della serie

I premi principali

Colin From Accounts ha vinto il premio per la serie comica più rivoluzionaria, mentre la creatrice e star Harriet Dyer ha portato a casa il premio per la miglior interpretazione in una serie comica. Mr. & Mrs. Smith è stata premiata come miglior serie drammatica, e Andrew Scott è stato premiato per l'eccezionale interpretazione in una serie limitata per il suo lavoro in Ripley, ma l'attore non ha potuto ritirare il premio di persona per impegni lavorativi.

Negli ultimi dieci anni, i Gotham Awards hanno premiato l'eccellenza televisiva in tre categorie: serie (oltre 40 minuti), serie limitate (sotto i 40 minuti) e interpretazioni. Il 2024 segna il primo anno in cui i premi hanno ampliato la sezione dedicata all'industria televisiva scorporandola dai premi cinematografici e organizzando una cerimonia a parte che si è tenuta al Cipriani 25 di New York City.

La lista completa dei vincitori dei Gotham Tv Awards 2024