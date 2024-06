Stranger Things 5: ecco quale dei personaggi è stato sostituito nella stagione ancora inedita

Uno dei personaggi principali di Stranger Things, è stato sostituito per questa quinta ed ultima stagione della serie targata Netflix

Quasi tutti i protagonisti principali rimarranno per la quinta stagione di Stranger Things, (Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, ecc.), ma nuove foto dal set sembrano confermare che un personaggio è stato sostituito.

La quinta stagione sarà l'ultima di Stranger Things, che presumibilmente vedrà la città di Hawkins, Indiana, combattere una volta per tutte contro il malvagio Vecna. Il cattivo, interpretato da Jamie Campbell Bower, che sta dietro alla maggior parte dei problemi di Undici fin dal primo episodio, si sta attualmente curando le ferite avute nel tragico finale della stagione 4. Nonostante questo, la sua minaccia è tutt'altro che finita.

Un attore di Stranger Things 5 sostituito per l'ultima stagione

Nuove foto dal set della quinta stagione di Stranger Things hanno confermato che Nell Fisher è entrata a far parte del cast, il che avvalora fortemente le voci che la vedono come attrice sostituta di Holly Wheeler, ruolo precedentemente interpretato dalle gemelle Aniston e Tinsley Price. Holly è apparsa in tutte e quattro le stagioni di Stranger Things e si prevede che avrà un ruolo sostanziale nel quinto episodio.

Le immagini vedono il personaggio della Fisher interagire con una cassetta della posta a casa Creel e parlare anche con un Jamie Campbell Bower dall'aspetto molto umano, che nella serie interpreta Vecna/Numero Uno. È importante ribadire che il contenuto di queste immagini dal set di Stranger Things non conferma che Nell Fisher sia Holly Wheeler, ma viste le precedenti indiscrezioni, questa potrebbe essere la verità.

Per i fan che vogliono sapere al meglio dove abbiamo visto in precedenza la Fisher, recentemente ha recitato nel film horror Evil Dead Rise nel ruolo di Kassie.

Perché Holly è stata sostituita con Nell Fisher nella quinta stagione?

Se Nell Fisher interpretasse Holly Wheeler, alcuni fan potrebbero chiedersi perché mai l'abbiano scritturata. Potrebbero esserci due probabili ragioni: l'età e un ruolo più ampio per il personaggio. La quinta stagione introdurrà probabilmente una sorta di salto temporale, che aiuterà anche il cast principale, che è molto più vecchio dei rispettivi personaggi.

Stranger Things 5: la prima foto del cast

Se nella prossima stagione sarà Holly Wheeler a scomparire, ciò implica che avrà un ruolo fondamentale nella trama. A loro volta, i fratelli Duffer hanno probabilmente ritenuto di aver bisogno di un'attrice più esperta per portare avanti il ruolo.

Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Inoltre, Holly Wheeler è stata interpretata in precedenza da due attrici gemelle, il che potrebbe aver reso più difficile il progresso di entrambe nel ruolo con l'avanzare dell'età. Un motivo fondamentale per cui molti ritengono che Holly avrà un ruolo di primo piano è dovuto ai titoli degli episodi della quinta stagione precedentemente rivelati.