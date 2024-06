Questa nuova serie Apple TV+ unisce thriller e fantascienza in modo molo inquietante

Rashida Jones è la protagonista del trailer ufficiale di Sunny, nuova serie dark comedy prodotta da Apple TV+ e A24, che già bastano a suggerire il tipo di qualità che ci aspetta.

La star di The Office interpreta una donna sposata di nome Suzie che si trasferisce a Kyoto, in Giappone, e la sua vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un incidente aereo. Come "premio di consolazione", l'azienda per cui lavorava il marito le regala un robot parlante di nome Sunny. Insieme, Sunny e Suzie iniziano a legare, scoprendo al contempo la verità su ciò che è realmente accaduto alla sua famiglia.

Il filmato mostra Suzie rapita per strada da alcuni uomini e gettata in un furgone, portata in un magazzino dove le viene consegnato il fascicolo di Masahiko Sakamoto. Le viene poi data la sconvolgente notizia della scomparsa della sua famiglia e dell'incidente aereo. Più tardi, un signore aspetta Suzie fuori da casa sua mentre torna a casa.

È qui che incontriamo la Sunny robotica, che cerca di salutare Suzie con un abbraccio. Il resto del trailer mostra Suzie e Sunny che iniziano a fare le domande giuste e a fare chiarezza sulla scomparsa della famiglia, mentre Suzie e Sunny iniziano a legare.

Sofia Coppola svela cosa lega Rashida Jones a Lost in Translation e Scarlett Johansson

Prodotto per Apple TV+ da A24, Sunny è scritto e prodotto esecutivamente da Katie Robbins, attraverso la sua società Babka Pictures. Lucy Tcherniak è produttrice esecutiva per Poppycock Pictures. A24 e Jones sono anche produttori esecutivi. La serie è basata sul libro Dark Manual di Colin O'Sullivan, scrittore irlandese pluripremiato che vive in Giappone.

Per Rashida Jones e Apple TV+ si tratta di un ritorno dopo On the Rocks, il film diretto da Sofia Coppola che la vedeva in coppia con Bill Murray. Sunny farà il suo debutto in streaming il 10 luglio con i primi due episodi, seguiti da un episodio alla settimana fino al 4 settembre.